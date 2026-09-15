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Svetlana Ceca Ražnatović rođena je u Žitorađi u blizini Prokuplja, gde je i odrasla sa svojom sestrom Lidijom i roditeljima, ocem Slobodanom i majkom Mirom. Ekipa Kurira svojevremeno je obišla pevačicino rodno mesto, gde smo razgovarali sa njenim komšijama i ljudima s kojim je odrasla.

U centru varoši nalazi se velika kuća sa ogradom, dodatno osigurana video-nadzorom, za koju su nam meštani rekli da pripada porodici Veličković, ali da tu živi samo Slobodan, dok je Mirjana uglavnom u drugoj kući, gde radi iako je učiteljica u penziji.

Foto: Kurir

- Viđam Cecinog sina Veljka, on je često ovde, spava kod dede. Uglavnom dolazi sam, dovede psa, pa ga čujem usred noći kada laje. Otac joj živi ovde pored mene, a majka je dole, ima još jednu kuću.

Ona tamo drži stoku, ima obaveze. Ranije smo mi išli jedni kod drugih na kafu, a sada već ne. Mirjana uvek ima posla, ona žena sprema zimnice i za sebe i za Cecu, Veljka, Lidiju - ispričala nam je Dragica, prva komšinica Veličkovića.

Skromno

Uputili smo se do kuće u kojoj boravi Cecina majka. Nalazi se u blizini pijace, odmah pored pruge. Na prvi pogled, niko ne bi pomislio da ona pripada Ražnatovićima.

Kuća je ograđena visokim zidom i metalnom kapijom, jedna strana fasade je završena, a primetno je da se dvorište ne održava uredno. U blizini se nalazi prodavnica za decu, čiji nam je vlasnik potvrdio da to jeste kuća u kojoj boravi Mira Veličković.

1/6 Vidi galeriju Ceca Ražnatović - kuća u Žitorađi Foto: Nikola Anđić / Kurir, Aleksandar Maksić

Majka najveće muzičke zvezde nije htela da nam otvori kapiju, iako je u tom trenutku bila kod kuće, kako tvrde komšije. U dvorištu smo primetili dve koze koje su bile vezane za traktor, kao i dve svinje koje su spavale na terasi ispred kuće. Potom smo se vratili u centar Žitorađe da potražimo Mirinog rođenog brata Miška, koji je bio velika podrška Ceci na početku njene karijere.

Međutim, on nije bio kod kuće, a u obližnjem ugostiteljskom objektu su nam otkrili neke zanimljive detalje o Veličkovićima. Jedan od naših sagovornika bio je Dejan Mihajlović, koji kaže da je Cecin dalji rođak.

Arkan omiljen

- Ceca je super. Kada dođe ovde, vidim je opuštenu, izgleda kao i svako od nas. Obuče stare stvari, ne šminka se i uvek radi po kući. Hoće ona i u staroj kući da pomogne majci, da opere i počisti. Ne znam što ljude to čudi, pa ona je žena kao svaka druga. Ceca prošeta psa, svima se javi, nasmeje, uvek je ljubazna.

1/9 Vidi galeriju CECA RAŽNATOVIĆ IMA 2 KUĆE U ŽITORAĐI! Jedna je ograđena visokim zidom i metalnom kapijom, a ovako žive roditelji FOLK ZVEZDE! Foto: Nikola Anđić

Lidija je malo drugačija, ona se odvikla od sela. Gleda nas malo s visine i dolazi dosta ređe u odnosu na Cecu. Veljka joj viđam u poslednje vreme najviše, valjda dolazi zbog te farme i posla koji je ovde pokrenuo. Fin momak, vredan i lepo vaspitan. Poznavao sam mu i oca, Arkan je za Žitorađu mnogo uradio, i dan-danas mi imamo korist od njegovih investicija - priča Dejan i nastavlja:

- On i Ceca su pomogli i OFK Žitrađa. Dolazio je on ovde sa Cecom ranije, sedeo je tamo preko puta s njenim ujakom, oni su se baš voleli. Ja sam njima zahvalan za to što su uradili za ovu opštinu, ostalo me ne zanima. Ima tu u blizini Cecine stare kuće pijaca, odmah iza bazena. Ona je iz svog džepa dala pare da se asfaltira pijaca i da se dovede u red. Majka joj je jako fina žena, vredna i radna. Gaji stoku, živinu, sprema im zimnice, pa je non-stop je u staroj onoj kući. I Slobodan je dobar, njega slabije viđam u poslednje vreme - rekao nam je Dejan.

Pred kraj naše posete uspeli smo da sretnemo i Cecinog ujaka, ali on nije bio raspoložen za priču.

- Dobar dan, otkud vi ovde? Nemojte da se ljutite, danas sam nervozan, nisam lepo raspoložen ni da se slikam ni da pričam. Hvala što ste bili - rekao nam je tada Miško.