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Radiša Trajković Đani sve radi zarad dobre zabave ili što bi Šojić rekao "za preduzeće". Nakon što je pre nekoliko godina pokazao da pije iz cipele jednog privatnika koji nije poznat javnosti, sada se na veselju skinuo go do pojasa.

Za muzičara, kad je dobar provod ne postoje granice. On je na jednom veselju napravio pravi spektakl, skinuo majicu, seo na pod među goste i napravio atmosferu o kojoj će se dugo pričati.

Nezaboravno

Đani je odavno poznat kao jedan od najopuštenijih pevača na domaćoj estradi, a čini se da se vodi onom čuvenom Šoićevom rečenicom: "Sve za preduzeće". Kada je dobra atmosfera u pitanju, pevač ne bira način da zabavi društvo.

Lagana priča

1/3 Vidi galeriju Opušten na poslu Foto: Screenshot, Printscreen/kurir

Ovoga puta otišao je korak dalje. U jeku veselja skinuo se go do pojasa, seo na pod okružen grupom muškaraca i zapevao iz sveg glasa. Dok je pesma odjekivala, gosti su ga kitili novčanicama, koje je uz osmeh uzimao, dok su se oko njega nizali zagrljaji, poljupci u glavu i gromoglasan smeh.Snimci sa proslave brzo su počeli da kruže društvenim mrežama, a mnogi su komentarisali da je upravo Đani čovek koji od svake proslave napravi spektakl i atmosferu za pamćenje.

Posle cipele, stigla nova scena za pamćenje

Ovo nije prvi put da je Đani zbog svog ponašanja postao glavna tema javnosti. Malo ko je zaboravio snimak koji je pre nekoliko godina obišao region, kada je pevač na jednom privatnom slavlju pio piće iz cipele čoveka koji je pravio veselje. Taj potez tada je izazvao lavinu komentara od onih koji su ga kritikovali, do onih koji su tvrdili da upravo zbog takvog duha Đani važi za kralja veselja.

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Sada je, čini se, ponovo pokazao da mu nije problem da bude u centru pažnje i da će, kada muzika krene, učiniti sve kako bi gostima priredio nezaboravan provod.