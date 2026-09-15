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Direktorka Turističke organizacije Tivat Nina Lakičević oglasila se nakon što je Udruženje mladih umetnika Crne Gore zatražilo otkazivanje novogodišnjeg koncerta Svetlane Cece Ražnatović na gradskoj rivi Pine zbog, kako oni tvrde, rušenja imidža.

Njena objava na društvenim mrežama može se protumačiti kao odgovor kritičarima programa, iako u njoj nije direktno pomenula ni Udruženje ni koncert srpske folk pevačice.

– Izgleda da nam u Crnoj Gori Bečka filharmonija uopšte nije potrebna. Kod nas mnogi odlično sviraju – naročito plaćenici, koji bez pogovora prate svaku notu i svaki zamah dirigentske palice – napisala je Lakičević.

Ona je poručila da je „najlepše kada ti niko ne određuje ritam, ne piše note i ne govori kada da sviraš“, dodajući da je tada čovek sam svoj dirigent.

1/5 Vidi galeriju Nina Lakičević Foto: Printscreen/Youtube

Reakcija direktorke TO Tivat usledila je nakon otvorenog pisma Udruženja mladih umetnika Crne Gore, koje je pozvalo Opštinu Tivat i lokalnu turističku organizaciju da preispitaju odluku i otkažu nastup Cece Ražnatović.

Ruši imidž i evropske standarde

Iz Udruženja su ocenili da najavljeni koncert ne odgovara savremenom imidžu, kulturnom potencijalu i međunarodnom renomeu Tivta.

– U vreme kada crnogorsko društvo pokušava da ostvari progres ka evropskim standardima i prevaziđe posleratno nasleđe, koncert Cece Ražnatović u Tivtu deluje poražavajuće – naveli su iz Udruženja.

Oni smatraju da ovakav program Tivat predstavlja kao „jeftinu i retrogradnu turističku destinaciju“ i da bi grad trebalo da se pozicionira kao savremena i progresivna, a ne „provincijalna i estradizovana sredina“.

1/4 Vidi galeriju Ceca Ražnatović Foto: Kurir/M.S., Kurir

Kao pozitivan primer naveli su angažovanje svetski poznatog izvođača Black Coffee u Budvi, ocenjujući da je reč o dobrom spoju popularne kulture i muzičkog kvaliteta.

Ponudili su i stručnu pomoć u kreiranju alternativnog programa koji bi privukao publiku i istovremeno doprineo međunarodnom imidžu Tivta.

Cecin odgovor

Svetlana Ceca Ražnatović, na pitanje kako komentariše zahtev da njen nastup bude otkazan, nije želela da ulazi u polemiku niti da daje opširne izjave.