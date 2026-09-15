Slušaj vest

Samo dva dana nakon što su Marko Osmakčić i Glorija Jelovac 12. septembra u Zagrebu obeležili veridbu, a Marko tada javno poručio da je „najsrećniji čovek na planeti“, društvene mreže preplavile su tvrdnje da je njihovoj ljubavi navodno došao kraj. Glasine o raskidu brzo su se proširile, zbog čega se sada oglasio i sam Osmakčić.

Foto: Preent Screen

Na pitanja o trenutnoj situaciji, ali i spekulacijama o njegovom mogućem ulasku u rijaliti „Elita“, Marko nije želeo mnogo da otkriva. Kratko je poručio da za sada ne želi da daje konkretne izjave, čime je dodatno podgrejao interesovanje javnosti.

- Ne znam da li da dajem izjave ili ne, ne znam šta bih rekao. Ne bih još ništa rekao, još se ništa ne zna. Ako hoćete, pozovite nju, ali joj je polupan telefon. Iskreno da vam kažem, ne želim da dajem izjave. Znate kako, imam drugi život, nisam sad ni sam u toku, ni da kažem ni „a“ ni „be“. Nema smisla, jer bih vam rekao nešto pogrešno - rekao je Osmakčić.

O raskidu veridbe ni reč

1/8 Vidi galeriju Marko Osmakčić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen/Instagram, Printscreen YouTube, Printscreen/Instagram

- Ne bih ništa rekao sada, možda kasnije, ali sada kako stoje stvari, ne bih rekao ništa - poručio je.

Marko je potom objasnio i zbog čega Gloriju trenutno nije jednostavno kontaktirati.

- Iskreno, morate joj pisati na Instagramu, jer je razbila telefon. Ne mogu ni ja da je dobijem od juče, još uvek nije ažurirala broj - rekao je Osmakčić.

Ko je Marko Osmakčić?

1/4 Vidi galeriju Marko Osmakčić Foto: Preent Screen

Podsetimo, Marko je u javnosti ostao najzapaženiji po verovatno najvećem skandalu u istoriji rijaliti programa na našim prostorima, kada je napustio šou nakon što je u javnosti plasirana lažna vest o smrti njegovog oca kako bi ga porodica izvukla sa imanja u Šimanovcima.

Osim toga, javnost pamti i njegovu izuzetno turbulentnu vezu sa bivšom zadrugarkom Viktorijom Viki Mitrović, kojoj je u rijalitiju napravio dete, nakon čega je usledila nedeljama trajuća drama pred kamerama koja je šokirala region.