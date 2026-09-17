Slušaj vest

Verica Šerifović ima kuću u Kragujevcu, a malo ko zna kako je uređena i kako zapravo izgleda.

Ekipa emisije "Paparaco Lov" jednom prilikom posetila je pevačicino rodno mesto u Kragujevcu, a sve odiše suvim luksuzom.

Kuća iz snova

Ogromna kuća ograđena je visokom ogradom, velika terasa ispred nje i prostrano zeleno dvorište - nema sumnje da je ova nekretnina za njih prava oaza mira.

Verica je svoj domu Kragujevcu uredila po najvišim stanardima, enterijer, ali i eksterijer ostavljaju bez daha.

Kuća Verice Šerifović Foto: Printscreen

Budući da tek ponekad majka Marije Šerifović deli fotografije na društvenim mrežama iz svog doma, prava je retkost za publiku da ima uvid u ovo luksuzno zdanje.

Kuća Verice Šerifović predstavlja do sada još neviđen luksuz, budući da je svaki kutak uređen skupim detaljima, a njena ćerka Marija često voli da provodi vreme u njoj.

Verica Šerifović Foto: Printscreen

Poseban deo

Verica ima i posebni deo koji je pretvoren u poslastičarnicu. Naime, pevačica samostalno vodi posao, a nije joj prvi, put budući da je bila vlasnica poslastričarnice na Novom Beogradu.

U svom "malom" raju u Kragujevcu, Verica je potpuno posvećenja spremanju raznoraznih slatkiša. Sudeći po raskošnim detaljima unutar vile, stiče se utisak da pevačici posao ide i više nego dobro.

Ipak, kada Marija nije tu, Verici društvo pravi njen verni pas Tobi, koji je prisutan na većini fotografija zabeleženim na Veričinom Instagramu.

Ne propustiteStars"ETO, DA IMAŠ DOKAZ!" Marija Šerifović se javno obratila mami Verici, njene reči tope dušu (FOTO)
Marija Šerifović o Saši Popoviću
StarsDALA MU PARE DA BI POTPISAO RAZVOD Životna priča Verice Šerifović: Muž je ostavio u 9. mesecu trudnoće, a ovoga se seća po JEZI koja ju je obuzela, evo i zašto
marija šerifović koncert (18).jpeg
Stars"NISAM IMALA DINARA U DŽEPU" Nakon bolnog priznanja, ova žena došla na koncert Marije Šerifović: Sva u PROVIDNOM! Tek da vidite Jovanu Pajić! I ove zvezde su tu
WhatsApp Image 2026-05-29 at 20.44.57.jpeg
StarsMARIJA ŠERIFOVIĆ ULETELA VERICI U KUPATILO: Spremila joj iznenađenje, pa snimila mamu kako se tušira
Marija Šerifović uletela Verici pod tuš

00:17
Verica Serifovic i veceras u prvom redu: Ovako reagovala kad je videla sina bivseg muza Izvor: MONDO/Đorđe Milošević