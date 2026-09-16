MILICA PAVLOVIĆ ODRASLA U SKROMNOJ KUĆI NA KRAJU SELA Pevačica od svog doma napravila luksuzno zdanje: Svuda pođi, ali kući dođi...
- Milica Pavlović je odrasla u Donjem Bunibrodu, u kući u kojoj je detinjstvo provodila sa bakom i dekom, i često ističe koliko je vezana za to mesto.
- Njena nekada skromna kuća danas je pretvorena u luksuzno imanje uređeno po njenom ukusu.
- Promena je izazvala komentare zbog detalja na imanju, a pevačica je na njih odgovorila snimkom na TikToku.
Na jugu naše zemlje nalazi se mesto Donji Bunibrod o kom pevačica Milica Pavlović godinama sa ponosom govori.
Rodno mesto
Naime, ona je u tom mestu odrasla, a detinjstvo je provela sa bakom i dekom. To je nekada bila mala, skromna kuća, a nalazi se na samom kraju sela.
Pevačica je uvek bila otvorena i ponosna na svoje poreklo, a za dom u kom je odrasla, izuzetno je vezana.
Usledila velika promena
Kuća Milice Pavlović danas izgleda sasvim drugačije. Umesto skromne kuće, sada je to luksuzno imanje, a pevačica se nije štedela, pa je sve sredila po svojoj volji i ukusu.
"Moja mala kućica na kraju sela"
- Moja kapijica, moja mala kućica na kraju sela. Svuda pođi, ali kući dođi - isticala je Milica na svom Instagram nalogu.
Zbog, sada već luksuznog zdanja, mnogi su komentarisali ovaj njen poduhvat, jer je promena očigledna. Kako se piše i priča, pojedini su se našalili na račun figura lavova koje je postavila na svom imanju.
Međutim, Milica je na to imala spreman odgovor. Ona se snimila uz postojeći audio zapis sa sledećim rečima, pa to podelila na svom TikTok nalogu.
- Smiri se, malo se smiri. Znači, smiri se i budi malo više kul - rečeno je u videu koji je postavila.