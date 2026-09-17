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Radiša Trajković Đani je jednom prilikom otvorio dušu i pričao o porodici, detinjstvu, supruzi Slađi, a onda se osvrnuo i na navodne dugove koje ima da vrati.

Detinjstvo

"Živeo sam u skromnoj porodici. Ćale vozio autobus, imao sam stoku, čuvao sam koze, sejao krompir. Takav je život sada, pa ne živimo tako. Od marta meseca ne radim, nemamo primanja, ali ne žalimo se. Moje detinjstvo je bilo lepo, a najgore mi je bvilo kad sam morao da čuvam koze. Sećam se da su svi igrali fudbal, a ja sam čuvao koze. Dobijao sam batine. U detinjstvu mi ništa nije falilo. Na Kosovu niko nije bio gladan, baba je postila sredom i petkom, imali smo pasulj za doručak. Najbitnija lekcija koju sam naučio u detinjstvu je da budem čestit i pošten. ", pričao je Đani.

1/5 Vidi galeriju Radiša Trajković Đani voli da mlađe izgleda Foto: Printscreen Paparaco Lov, Nemanja Nikolić, Printscreen TikTok

"Porodica mi je muzikalna, nisam znao da ću postati pevač. U sedmom razredu sam počeo, putovao sam 15km da bih išao kod strica da učim da sviram harmoniku. Tu sam počeo i da pevam, i tu je bilo gotovo. Sa 17 godina sam otišao za Švajcarsku. Imao sam želju da ode, da sam ostao na Kosovu nikad ništa ne bih napravio. U Švajcarskoj sam pevao šest meseci i ušao sam u taj sistem. ", rekao je Đani tada.

Upoznavanje sa Slađom

Pevač je otkrio i kako je upoznao ženu svog života.

"Slađu sam upoznao u Prištini. Tu su izbijale varnbice, i tako je sve počelo. Ona se bavila pevanjem. Svi su se okretali za njom. Nikad nisam sumnjao u njenu ljubav. Da nije bilo nje ne znam gde bih završio. Nema dana da mi nismo pričali, ne svađamo se. Plašio sam se da ću je izgubiti kad me je uhvatila sa drugom ženom. Ne ponovilo se.", iskreno priča Đani u emisiji "Premijera-Vikend specijal".

1/6 Vidi galeriju Đani sa suprugom Slađom Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Nemanja Nikolić

"Nikome nisam dužan"

Đani je pričao i o dugovima.

"Nikome nisam bio dužan, nikome nisam dužan, nikada se nisam kockao. Ništa od toga nije istina. Sa svima sam dobar, nikada nisam uzimao na kamatu. Kocku nisam voleo, niti volim niti igram.", iskren je bio Đani.