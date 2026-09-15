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Dara Bubamara juče je na snimanju nove sezone Zvezde Granda, došla u pratnji svog dečka, a njena haljina raspametila je sve prisutne. Pevačica je nosila dugu crnu haljinu od čipka, pa su se sve obline pevačice istakle.

Dara je ubrzo stala pred medije pa je progovorila o aktuelnim temama. Jedna od njih je bila i situacija o kojoj se nekoliko dana priča, a reč je Džejli i Lepoj Breni

"Uvek je Džejla nešto jadna"

- Videla sam to sa Brenom i Džejlom, ja nisam to shvatila da je ona nekom uzela mikrofon, njoj to ne treba da se dokazuje. Uvek nešto ispadne ta Džejla jadna, svi su kao nešto otimačice, a ona je kao jadna - rekla je Dara, a onda i šta misli o odluci Ane Bekute da mesto u žiriju prepusti Sanji Vučić.

- Ja sam shvatila da se žena umorila, želi da odmara, da čita, pogleda neki film, seriju, i okej podržavam je. I ja ne znam kako ću izdržati ove godine sa obzirom da puno radim, imam još jednu ponudu, imam svoju televizijsku emisiju. Treba ovih dana da potpišem ugovor - objasnila je.

1/5 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Kurir

"Sve je šoubiznis"

Onda je potom otkrila i da je dobila ponudu da vodi rijaliti program Elita

- Dobila sam bila ponudu, ali nisam ja za to. Sve je to šoubiznis, znate, ali nisam. Bilo je nešto na par dana, ali nismo se dogovorili - rekla je Dara

Dara o pregovorima da pređe u Pinkove zvezde

Ona je otkrila da, uprkos glasinama da prelazi u Pinkove zvezde ostaje u Grandu.

- Tražena sam! Na kraju ipak ostajem u Grandu, zadovoljna sam ugovorom, bila je najbolja ponuda, a i ne bih menjala društvo - priznala je Bubamara, pa pogovorila o odlasku Ane Bekute.

- Baš sam se iznenadila. Videla sam da se žena umorila, podržavam je. Ne znam ni ja kako ću izdržati ove godine, puno radim i imam još jednu ponudu za jednu televizijsku emisiju, ovih dana treba da potpišem ugovor, ne znam kako ću sve to da stignem - otkrila je Dara.