"DOBILA SAM HAŠIMOTO" Zvezda devedesetih o nezadovoljstvu i problemima, poslala snažnu poruku ženama: Vrlo je važno...
- Lina Božović Marković, zvezda devedesetih, prvi put je govorila o poslovnom i privatnom životu u emisiji '1na1'.
- Otkrila je da je zbog porodične tragedije nestala sa estrade u jeku karijere i posvetila se porodici i poslu.
- Govoreći o zdravlju, poručila je ženama da ne potiskuju nezadovoljstvo i da na vreme traže pomoć.
Lina Božović Marković bila je zvezda devedesetih godina kada je harala estradnom scenom, a jednim hitom ispisala je istoriju.
U jeku karijere je nestala sa estrade zbog porodične tragedije koja joj je promenila život iz korena.
Lina je gostovala jednom prilikm u emisiji "1na1" autora i voditelja Jovane Matić Đokić i prvi put ikada govorila o svom poslovnom, ali i privatnom životu. Pevačica se prisetila prvih poslovnih koraka, druženja sa najpoznatijim denserima devedesetih, ali i svih uspona i padova koji su je pratili kroz život.
"Dobila sam hašimoto..."
Lina je za Kurir otkrila kako je pobedila sebe i prevazišle neke od loših trenutaka u životu.
- Vrlo je važno da žena prati svoj unutrašnji osećaj. Trenutak kada sam shvatila da je gotovo između nas, a on to nije razumeo, ja sam dobila Hašimoto, imala sam i hormonski disbalans. Vrlo je važno da žene kada su nezadovoljne pričaju o tome i kažu jasno i glasno: "Nezadovoljna sam". Jer kada su nezadovoljne a skupljaju to u sebi postaju nervozne, a nakon toga postaju ljute i agresivne, to je jedan krug bez kraja. To se skupi toliko energije da to mora da puca na sve strane. Kad to kažem da treba da pričaju o tome, ne mislim o tome da pričaju o svojim mišljenjima koja se menjaju... - rekla je Lina i poslala poruku ženama:
"Bilo je mučno..."
- U početku je mučno, vidite u početku osobu u ogledalu koja ima kosu bezveze, kožu bezveze, nokte, sve postaje bezveze. I tada to ne treba da postane normalno! Treba se zapitaju "Zašto mi je koža ovakva?", "Zašto mi izraz lica ovakav?", e onda treba da pokušaju da pomognu sebi...