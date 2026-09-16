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Lina Božović Marković bila je zvezda devedesetih godina kada je harala estradnom scenom, a jednim hitom ispisala je istoriju.

U jeku karijere je nestala sa estrade zbog porodične tragedije koja joj je promenila život iz korena.

Lina je gostovala jednom prilikm u emisiji "1na1" autora i voditelja Jovane Matić Đokić i prvi put ikada govorila o svom poslovnom, ali i privatnom životu. Pevačica se prisetila prvih poslovnih koraka, druženja sa najpoznatijim denserima devedesetih, ali i svih uspona i padova koji su je pratili kroz život.

"Dobila sam hašimoto..."

Lina Bumbar Foto: Privatna arhiva, Instagram

Lina je za Kurir otkrila kako je pobedila sebe i prevazišle neke od loših trenutaka u životu.

Lina Bumbar ovako danas izgleda Foto: Privatna arhiva

- Vrlo je važno da žena prati svoj unutrašnji osećaj. Trenutak kada sam shvatila da je gotovo između nas, a on to nije razumeo, ja sam dobila Hašimoto, imala sam i hormonski disbalans. Vrlo je važno da žene kada su nezadovoljne pričaju o tome i kažu jasno i glasno: "Nezadovoljna sam". Jer kada su nezadovoljne a skupljaju to u sebi postaju nervozne, a nakon toga postaju ljute i agresivne, to je jedan krug bez kraja. To se skupi toliko energije da to mora da puca na sve strane. Kad to kažem da treba da pričaju o tome, ne mislim o tome da pričaju o svojim mišljenjima koja se menjaju... - rekla je Lina i poslala poruku ženama:

Lina Bumbar nekada Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen

"Bilo je mučno..."

- U početku je mučno, vidite u početku osobu u ogledalu koja ima kosu bezveze, kožu bezveze, nokte, sve postaje bezveze. I tada to ne treba da postane normalno! Treba se zapitaju "Zašto mi je koža ovakva?", "Zašto mi izraz lica ovakav?", e onda treba da pokušaju da pomognu sebi...

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Zvezda 90-ih Lina za Kurir televiziju progovorila o tragičnom događaju koji je doveo do kraja njene karijere! Izvor: Kurir televizija