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Aco Pejović, čovek je koji ima stila i važi za jednog od najstilizovanijih pevača na našoj sceni. Međutim, niko do sada nije znao kako izgleda deo kuće u kom Pejović čuva svoju garderobu, a stilista Lazar Ilić je nedavno gostujući u jednoj emisiji, otkrio da je Aco Pejović osoba koja ima najveći garderober, veći i od nekih žena.

"Ima više cipela nego bilo koja žena"

- On raspolaže sa najvećim garderoberom, najimpozantnijim koji postoji na estradi, ako mene pitate. Na dva nivoa su odeljci sa odelima i cipelama - rekao je Lazar Ilić.

1/8 Vidi galeriju Aco Pejović Foto: Nemanja Nikolic, Dragan Kadić

Ilić je otkrio da naš pevač ima čak više cipela i od žena.

- On ima više cipela nego bilo koja žena koju poznajem i sa kojom sarađujem. Njega uopšte nije teško obući zato što raspolaže sa tim vrhunskim komadima, pa šta god da obuče to nema greške - otkrio je stilista u emisiji "In3Gantno".

"Ljudi samo vide šta voziš i koje cipele nosiš"

Pevač Aco Pejović nedavno je rešio da progovori o temama o kojima estrada najčešće ćuti i otkrije koliko je slika o luksuznom životu i prihodima poznatih ličnosti zapravo iskrivljena u javnosti.

- U mojoj stalnoj postavi ima 12 ljudi, znači 12 porodica da kažemo živi od te plate - priznao je pevač i iznenadio mnoge podatkom da se za veće koncerte taj broj saradnika ne duplira, već je čak tri do četiri puta veći!

1/16 Vidi galeriju Aco Pejović Foto: Milos Vracar/Zeljko Jankovic

Pejović se osvrnuo i na surovu stranu posla, ističući da publika jednostavno nema priliku da vidi prave stvari i šta se zapravo dešava iza kulisa. On je do detalja nabrojao šta sve zapravo "pojede" ogromnu zaradu na turnejama.

- Gde su putevi, vozači, hoteli, avionske karte, PR služba? - upitao je pevač, objašnjavajući da na prvi pogled sve deluje lepo i da ljudi misle da pevači zarađuju sav novac, dok se neverovatni troškovi i sama teška realizacija svega potpuno zanemaruju.

Za sam kraj, poslao je snažnu poruku svim kritičarima i onima koji zabadaju nos u tuđ novčanik.

- Ljudi samo vide ono sa strane, koji auto voziš, da li si kupio kuću, i koliko koštaju cipele - surovo je iskren bio u "Grand Specijalu" Aco Pejović o tome kako narod uvek premešta fokus na pogrešne i površne stvari.