"IMA VIŠE CIPELA NEGO BILO KOJA ŽENA, GARDEROBER NA DVA NIVOA" Stilista otkrio sve o popularnom pevaču
- Stilista Lazar Ilić otkrio je da Aco Pejović ima najveći garderober na estradi, raspoređen na dva nivoa, sa odelima i cipelama.
- Pejović je rekao da iza luksuzne slike stoje veliki troškovi turneja i tim od 12 ljudi, pa zarada nije onakva kakvom se čini.
Aco Pejović, čovek je koji ima stila i važi za jednog od najstilizovanijih pevača na našoj sceni. Međutim, niko do sada nije znao kako izgleda deo kuće u kom Pejović čuva svoju garderobu, a stilista Lazar Ilić je nedavno gostujući u jednoj emisiji, otkrio da je Aco Pejović osoba koja ima najveći garderober, veći i od nekih žena.
"Ima više cipela nego bilo koja žena"
- On raspolaže sa najvećim garderoberom, najimpozantnijim koji postoji na estradi, ako mene pitate. Na dva nivoa su odeljci sa odelima i cipelama - rekao je Lazar Ilić.
Ilić je otkrio da naš pevač ima čak više cipela i od žena.
- On ima više cipela nego bilo koja žena koju poznajem i sa kojom sarađujem. Njega uopšte nije teško obući zato što raspolaže sa tim vrhunskim komadima, pa šta god da obuče to nema greške - otkrio je stilista u emisiji "In3Gantno".
"Ljudi samo vide šta voziš i koje cipele nosiš"
Pevač Aco Pejović nedavno je rešio da progovori o temama o kojima estrada najčešće ćuti i otkrije koliko je slika o luksuznom životu i prihodima poznatih ličnosti zapravo iskrivljena u javnosti.
- U mojoj stalnoj postavi ima 12 ljudi, znači 12 porodica da kažemo živi od te plate - priznao je pevač i iznenadio mnoge podatkom da se za veće koncerte taj broj saradnika ne duplira, već je čak tri do četiri puta veći!
Pejović se osvrnuo i na surovu stranu posla, ističući da publika jednostavno nema priliku da vidi prave stvari i šta se zapravo dešava iza kulisa. On je do detalja nabrojao šta sve zapravo "pojede" ogromnu zaradu na turnejama.
- Gde su putevi, vozači, hoteli, avionske karte, PR služba? - upitao je pevač, objašnjavajući da na prvi pogled sve deluje lepo i da ljudi misle da pevači zarađuju sav novac, dok se neverovatni troškovi i sama teška realizacija svega potpuno zanemaruju.
Za sam kraj, poslao je snažnu poruku svim kritičarima i onima koji zabadaju nos u tuđ novčanik.
- Ljudi samo vide ono sa strane, koji auto voziš, da li si kupio kuću, i koliko koštaju cipele - surovo je iskren bio u "Grand Specijalu" Aco Pejović o tome kako narod uvek premešta fokus na pogrešne i površne stvari.
Kurir.rs