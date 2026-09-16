"IMAM STO MANA, TVRDOGLAV SAM, BUDALETINA..." Vladimir Tomović nikad iskrenje o svm životu: Najveće ljubavi sam prokockao...
- Vladimir Tomović je otvoreno govorio o manama, kajanju i greškama, uz priznanje da mu je žao zbog incidenta u rijalitiju kada je digao ruku na žensko.
- Kaže da bi možda ponovo ušao u rijaliti zbog novca, jer na taj angažman gleda kao na ozbiljnu zaradu i zalog za budućnost.
Vladimir Tomović poznat kao čovek bez dlake na jeziku i surove iskrenosti, govorio je o svom životu, greškama ali i lošim osobinama.
Otvoreno je priznao šta sebi najviše zamera, ali i zbog čega se kaje a da je u pitanju situacija sa kojom je javnost upoznata.
Mane i kajanje
- Pričam nekad kao neka žena,tetka, sto na sat. Treba malo da ćutim, da budem mističan, a ja... Ma, imam sto mana. Tvrdoglav, budaletina, iskomprovitovao sam se kao nenormalan u rijalitiju. Kajem se za mnogo toga stvarno. Žao mi je što sam došao u situaciju da dignem ruku na žensko, ono u rijalitiju. Malo je specifično sve to tamo, ne jedeš, ne piješ, sve vreme pod reflektorima, mnogo tu faktora ima. Glupo je i da se pravdam, jeste me gazila, provocirala, ali opet nisam smeo to sebi da dozvolim. Ma, kajem se za mnogo toga u životu - govorio je Tomović na TV Adria Montenegro, pa priznao da li bi ponovo ušao u rijaliti:
- Ušao bih možda. Ja se nisam vezao sa bubice, kamere, ili nešto treće, ja sam tamo bio zbog para i to je jasno. Moj ulazak u rijaliti ima cenu i to su ozbiljne pare. Rijaliti je zalog za budućnost, to su neke pare na koje ja gledam, u suštini šta mogu da uradim sa tim novcem, da napravim nešto.
Ljubavni status
Vladimir važi za najpoželjnijeg neženju, a uprkos tome što je miljenik žena, i dalje je sam.
- Najveće dve ljubavi sam prokockao u životu. Imao sam dve prave ljubavi u vreme rane mladosti, bio sam jako loš čovek prema njima i sve mi se vraća hvala Bogu. Nemam nikoga sada... Opametile su se žene, shvatile su da ne žele da se bakću sa mnom...