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Vladimir Tomović poznat kao čovek bez dlake na jeziku i surove iskrenosti, govorio je o svom životu, greškama ali i lošim osobinama.

Otvoreno je priznao šta sebi najviše zamera, ali i zbog čega se kaje a da je u pitanju situacija sa kojom je javnost upoznata.

Mane i kajanje

- Pričam nekad kao neka žena,tetka, sto na sat. Treba malo da ćutim, da budem mističan, a ja... Ma, imam sto mana. Tvrdoglav, budaletina, iskomprovitovao sam se kao nenormalan u rijalitiju. Kajem se za mnogo toga stvarno. Žao mi je što sam došao u situaciju da dignem ruku na žensko, ono u rijalitiju. Malo je specifično sve to tamo, ne jedeš, ne piješ, sve vreme pod reflektorima, mnogo tu faktora ima. Glupo je i da se pravdam, jeste me gazila, provocirala, ali opet nisam smeo to sebi da dozvolim. Ma, kajem se za mnogo toga u životu - govorio je Tomović na TV Adria Montenegro, pa priznao da li bi ponovo ušao u rijaliti:

1/6 Vidi galeriju Vladimir Tomović Foto: Instagram, Printscreen, Ana Paunković

- Ušao bih možda. Ja se nisam vezao sa bubice, kamere, ili nešto treće, ja sam tamo bio zbog para i to je jasno. Moj ulazak u rijaliti ima cenu i to su ozbiljne pare. Rijaliti je zalog za budućnost, to su neke pare na koje ja gledam, u suštini šta mogu da uradim sa tim novcem, da napravim nešto.

Ljubavni status

Vladimir važi za najpoželjnijeg neženju, a uprkos tome što je miljenik žena, i dalje je sam.

1/7 Vidi galeriju Vladimir Tomović Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen Instagram