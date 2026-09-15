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Ana Nikolić jednom prilikom osvojila je novac u kazinu, a pevačica nije potrošila novac na krpice, parfeme i izlaske, već je pomogla tamo gde je bilo najpotrebnije.

Pevačica je tada otišla u kazino u Monte Karlu gde je osvojila ogroman novac, a novinarka ju je tada upitala u šta je uložila novac od džek pota.

- Deo novca sam donirala za izgradnju parohijskog doma Svete Petke na Čukaričkoj padini, a ostatak sam potrošila na materijale za kolekciju. Ja sam biznis žena, ja ulažem. Sledeće godine ću obeležiti 10 godina karijere, pripremam plesno-muzički spektakl - rekla je tada pevačica za "Pink".

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić u problemima Foto: ATA images, Printscreen

"Mislila sam da umirem"

Ana Nikolić svojevremeno je javno priznala da je, pre nego što je otišla na lečenje i čišćenje organizma, napisala testament jer se suočila sa lošim zdravstvenim stanjem i strahom tokom samog procesa.

Kako je pevačica sama ispričala, njen organizam je bio ozbiljno oslabljen. Nakon što je preležala korona virus, imunitet joj je drastično opao, zbog čega je osetila potrebu da se podvrgne ozbiljnom detoksu i čišćenju organizma.

Na preporuku koleginice Emine Jahović, koja je na toj klinici bila pre nekoliko godina, Ana je odlučila da ode na mesto namenjeno onima sa dubljim džepom, gde vlada izuzetno rigorozan režim.

Ona je dodala da su tretmani bili toliko intenzivni da se u jednom trenutku uplašila za sopstveni život.

- Tamo ne jedeš ništa, daju ti neke salatice. Mnogo je skupo, idu samo bogataši. Meni je imunitet pao mnogo posle korone i potrebno mi je da očistim organizam. Oni čiste sve, pankreas, želudac, žlezde, sve živo i ni malo nije prijatno. Stavljaju mi neke travke, kaktuse, mislila sam da umirem zadnji put kada sam bila, pisala sam testament jer mi je bilo loše - rekla je Paraćinka kroz smeh u emisiji "Premijera - vikend specijal".