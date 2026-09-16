Slušaj vest

Dragan Stanković, kog mnogi nazivaju "kraljem hleba", sprema gala svadbu s verenicom Aleksandrom koja će, prema saznanjima Kurira, biti jedna od najglamuroznijih privatnih proslava godine. Na listi zvanica nalazi se čak oko 500 gostiju, dok će za atmosferu biti zadužena neka od najvećih imena domaće estrade.

Visoki nivo

Kako saznajemo od izvora bliskih organizaciji, pripreme su u završnoj fazi, a svaki detalj planiran je mesecima unapred. Od raskošne dekoracije i luksuznog prostora do bogatog menija i specijalnih iznenađenja za goste, sve je osmišljeno tako da ova noć ostane za pamćenje.

Pekar sa svojom damom

1/7 Vidi galeriju Zaljubljen do ušiju Foto: Printscreen/Instagram, Printsceen/Instagram



Posebnu pažnju privlači muzički program, koji će okupiti izvođače čija se imena inače vezuju za najveće koncerte i najskuplje privatne proslave. Prema našim saznanjima, na bini će se smenjivati neke od najvećih zvezda domaće muzičke scene, pa nema sumnje da će gosti do ranih jutarnjih sati pevati najveće hitove.



- Biće to pravi spektakl. Prava srpska svadba s primesama istinskog džet-set događaja. Dragan voli takve manifestacije, a želi da se njegova dama oseća posebno za taj dan. Ali ne samo ona nego i da se svako od gostiju oseća posebno, zbog čega se vodilo računa o svakom detalju, od muzike do scenografije. Svadba će biti organizovana na visokom nivou, s dekoracijom koja će potpuno transformisati prostor. Cvetni aranžmani, moderna rasveta, specijalni efekti i elegantni detalji biće deo ambijenta koji će više podsećati na gala događaj svetskog formata nego na klasično svadbeno veselje. Ni gastronomska ponuda neće zaostajati za luksuznim konceptom proslave. Goste očekuje bogat izbor domaćih i internacionalnih specijaliteta, vrhunska vina i deserti pripremani posebno za ovu priliku - priča naš sagovornik.

Turbulentne veze

Dragan Stanković važi za jednog od najpoznatijih privrednika u pekarskoj industriji, zbog čega je u javnosti dobio nadimak "kralj hleba". Njegovo ime vezuje se za uspešan poslovni put i prepoznatljiv brend, a privatni život retko iznosi u javnost, zbog čega je vest o ovako velikom slavlju izazvala veliko interesovanje. U medijima je bio prisutan zbog turbulentnih ljubavnih veza, a na društvenim mrežama zbog šaljivih izjava.

U više navrata smo pokušali da stupimo u kontakt s Draganom, ali broj telefona poznat redakciji nije bio dostupan.