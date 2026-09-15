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Dragan Kojić Keba došao je na snimanje "Zvezda Granda" i otkrio kako je proteklo snimanje prve epizode takmičenja. Otkrio je da su se pravila promenila, ali i otkrio da li je bilo svađa među članovima žirija.

- Nije bilo nesuglasica, ali drame je bilo. Bili smo svu u istom smeru što se tiče ocena kandidata - rekao je Dragan Kojić Keba i iznenadio odgovorom na pitanje ko mu se najviše obradovao.

- Neko glumi da ti se obraduje, neko ne glumi. Bio je srdačan susret sa kolegama. Juče sam rekao nedostajala je Ana. Poslala nam je svima poruku - rekao je Keba ne želeći da otkriva ko mu se nije obradovao.

- Otkud znam da li me Mili voli, čas me voli, čas ne - rekao je.

1/5 Vidi galeriju Dragan Kojić Keba Foto: Kurir

Promenjena pravila



Keba je i dodao da su promenjena pravila u "Zvezdama Granda", ali nije želeo da otkriva o čemu se tačno radi.

- Promenjena su pravilu, gledajte u subotu - rekao je i otkrio da je u kontaktu sa svojim kandidatima iz prošle sezone, ali i otkrio da je bilo i onih koji mu se nisu javili.

Inače, Keba je govorio i o svom koncertu na kom je došla inspekcija.

- Zahvalio bih joj se na podršci, ona uvek pita ima li treme. Zvala me i rekla kako sam dobro naštimovao grlo, videla sam da ti je bilo teško prvih pola sata zbog ozvučenja, inspekcija je merila decibele nikog nismo želeli da uznemirimo u 10 sati, bio sam spreman da platim - rekao je Keba.