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Aleksandar Kos javno je čestitao rođendan Jeleni Jovanović, bivšoj supruzi njegovog dugogodišnjeg prijatelja Čedomira Jovanovića. Kos je na svom Instagram profilu objavio video-snimak iz jednog zajedničkog izlaska, na kojem se vidi kako se zajedno provode, pevaju i vesele u opuštenoj atmosferi, a uz to je podelio i njihovu zajedničku fotografiju.

Brine za prijateljicu

Objava je brzo privukla pažnju njegovih pratilaca, budući da se Jelena nakon razvoda od lidera LDP-a retko nalazi u centru medijske pažnje. Upravo zato mnoge je iznenadilo što je Aleksandar odlučio da joj rođendan čestita javno i na taj način pokaže da među njima vlada iskreno prijateljstvo.

00:09 Aca kos čestitao rođendan Čedinoj bivšoj ženi Izvor: Instagram/coa_kos

Na snimku se može videti da su oboje bili odlično raspoloženi, dok su uz muziku uživali u večernjem provodu sa društvom. Zajednička fotografija, na kojoj poziraju nasmejani, dodatno je privukla pažnju i izazvala brojne reakcije u komentarima.Mnogi su primetili da Kos i Jelena očigledno neguju prijateljski odnos već duže vreme, što je potvrđeno upravo ovom javnom čestitkom koja je naišla na veliki broj pozitivnih reakcija.

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