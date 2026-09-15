JAVNO JOJ ČESTITAO ROĐENDAN! Aca Kos poslao emotivnu poruku bivšoj supruzi Čedomira Jovanovića, pa objavio snimak iz provoda
- Aleksandar Kos javno je čestitao rođendan Jeleni Jovanović, bivšoj supruzi svog prijatelja Čedomira Jovanovića, i objavio zajednički snimak iz provoda. Na videu i fotografiji vidi se da su bili raspoloženi, uz muziku i društvo.
- Objava je privukla pažnju jer se Jelena nakon razvoda retko pojavljuje u javnosti, a mnogi su je protumačili kao potvrdu njihovog dugog prijateljstva.
Aleksandar Kos javno je čestitao rođendan Jeleni Jovanović, bivšoj supruzi njegovog dugogodišnjeg prijatelja Čedomira Jovanovića. Kos je na svom Instagram profilu objavio video-snimak iz jednog zajedničkog izlaska, na kojem se vidi kako se zajedno provode, pevaju i vesele u opuštenoj atmosferi, a uz to je podelio i njihovu zajedničku fotografiju.
Brine za prijateljicu
Objava je brzo privukla pažnju njegovih pratilaca, budući da se Jelena nakon razvoda od lidera LDP-a retko nalazi u centru medijske pažnje. Upravo zato mnoge je iznenadilo što je Aleksandar odlučio da joj rođendan čestita javno i na taj način pokaže da među njima vlada iskreno prijateljstvo.
Na snimku se može videti da su oboje bili odlično raspoloženi, dok su uz muziku uživali u večernjem provodu sa društvom. Zajednička fotografija, na kojoj poziraju nasmejani, dodatno je privukla pažnju i izazvala brojne reakcije u komentarima.Mnogi su primetili da Kos i Jelena očigledno neguju prijateljski odnos već duže vreme, što je potvrđeno upravo ovom javnom čestitkom koja je naišla na veliki broj pozitivnih reakcija.
Otišla za Ameriku
Podsetimo, Jelena Jovanović godinama je bila u braku sa Čedomirom Jovanovićem, sa kojim ima četvoro dece, a njihov razvod bio je jedna od tema o kojoj se dosta govorilo u javnosti. Ipak, Jelena se nakon toga uglavnom povukla iz medijskog života, pa svaka njena javna pojava izazove dodatnu pažnju.