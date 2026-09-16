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Članovi žirija muzičkih takmičenja "Pinkove zvezde" i "Zvezde Granda" vratili su se u svoje stolice.

Pred sam početak snimanja, članovi žirija pozirali su brojnim medijskim ekipama, pa je red da Kurirov modni žiri da svoj sud i o stajlinzima žirija i voditelja na snimanjima prvih emisija novih sezona.

Naši komentari slede u nastavku:

Jelena Karleuša

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: M.M./ATAImages

Od regionalne šoubiz zvezde, ništa manje se nije moglo ni očekivati. Kad pomisliš da je sve već videno, Karli se potrudi da nas iznenadi i ostavi bez teksta.

Iako je samo nekoliko sati pre ovog snimanja, zablistala na proslavi rođendana svojih ćerki, pop zvezda je uspela da se tranformiše iz zlatnog doba Holivuda u pravu pokretnu lutku. I to ne bilo koju, već onu čuvenog francuskog dizajnera Žan Pol Gotjea. Ona se ovog puta odlučila da igra na kartu totalnog iznenađenja i šoka, pa je njen savršeni triko koji je obukla sa svakim njenim pokretom izgledao kao optička iluzija. Futuristički, šik, skupo...

Savršeni izbor obuće, naočara, kao i frizura i šminka, ali i njena linija koju je dovela do savršenstva, JK su ovde učinile top modelom, koja bi bez problema mogla da prošeta ovaj autfit po pisti Gotjeove revije na Pariskoj nedelji mode.

Zorica Brunclik

1/5 Vidi galeriju Zorica Brunclik Foto: M.M./ATAImages

Od Zorice smo navikli na neobična modna izdanja. Zorica oduvek fura svoj jedinstveni stil i tu joj niko ništa ne može zameriti.

Zanimljivo crno-belo odelo, perfektno ispeglana kosa, zanimljive naočare i obuća. Potpuno u skladu s njenim godinama i emisiji koju snima. Nema zamerke!

Viki Miljković

1/5 Vidi galeriju Viki Miljković Foto: M.M./ATAImages

Za razliku od prošle godine, kada se odlučila za cvetnu haljinu koja nam se baš i nije dopala, ovog puta se odlučila za belo od glave do pete, pa samim tim, nije ni ostavila mnogo prostora za greške.

Zanimljiva košulja i nakit, a jedina zamerka je što je Viki ili njen stilista, izabrao dve različite nijanse bele boje, o čemu se trebalo ipak voditi računa. Pristojno!

Desingerica, Bosanac i Ognjen

1/7 Vidi galeriju Pinkove zvezde Foto: M.M./ATAImages

Iako smo na Desingericu navikli da nema stila ni ukusa, ovim modnim "neizdanjem", on nam je još jednom pokazao da i od goreg postoji gore. Krajne neprofesionalno, a od pogleda na njegove prstiće "čvarčiće" na nogama u japankama kineske proizvodnje se velikom broju gledalaca verovatno i povraćalo. Blagi užas!

Bosanac i Ognjen su na snimanje došli u sličnim kombinacijama. Očigledno je da se nisu mnogo trudili i da su igrali na sigurno, ali su naspram Despića izgledali kao milion dolara.

Svetlana Ceca Ražnatović

1/4 Vidi galeriju Ceca Ražnatović Foto: Kurir/M.S., Kurir

Ceca je očigledno naporno trenirala i plivala tokom leta, a dobro se i isunčala na odmoru na Kipru. Za preplanuli ten i liniju svaka čast.

Pevačica je rešila da ne krije svoje zmijsko telo i vitke noge, pa je odabrala mini-haljinu nežne boje sa zanimljivim detaljem u vidu mašnica. Romantično za početak sezone.

Dara Bubamara

1/5 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Kurir

Novosađanka je pokušala da izgleda skupo i glamurozno, a ovim katastrofalnim modnim izdanjem ostavila je samo gorak ukus jeftinog.

Na Bubamari je sve pogrešno, ali u oči posebno upaduju ogromne grudi ispod ovog pokušaja od čipke, kao i korset, koji umesto da je sakrio sve njene nedostatke, on ih je otkrio, pa "kipi" na sve strane. Dara je niska žena i ona ovakve haljine u kojima se sapliće i pored štikli od 20 cm, jednostavno ne sme da oblači. Kao šlag na tortu, jeftinija kopija "ermes keli" tašnice, koja i da je original, tu nema šta da traži. Užas!

Dara pod hitno mora da da otkaz stilisti koji ju je ovako upropastio, jer joj on želi zlo. Koja li ga je njena koleginica nagovorila da joj ovo uradi? Hmm...

Snežana Đurišić

1/6 Vidi galeriju Snežana Đurišić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Snežana u svom ormaru definitivno ima gotovo 10 ovakvih identičnih haljina. Svaki put kad je vidimo u javnosti, deluje da je isto obučena i to u stilu sultanije Hurem.

Naša draga Snežana nikako da shvati da joj ovaj šareniš i boje ne laskaju i da jednostavno nisu za nju. Zapravo, nisu ni za koga! Na njih treba da zaboravi i da se posavetuje sa nekim stilistom koji bi joj preporučio materijale i krojeve koji idu uz nju i njenu građu. Izgleda kao da je pozajmila haljinu od Ane Bekute ili Indire radić, koju smo takođe viđali u sličnim izdanjima.

Lepa frizura, ali od ovih jezivih cvetovai paunova, sve pada u vodu. Da li postoji neko ko može da skrene pažnju Snežani da ovo mora da baci, ili da joj jednostavno ukrade sve ove haljine? To bi bilo blagotvorno u njenom slučaju.

Sanja Vučić

1/5 Vidi galeriju Sanja Vučić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Nova stalna članica žirija lepo je smršala, što je za svaku pohvalu. Haljina pristojne dužine, za koju je trebalo da se odluči i njena starija koleginica Ceca. Zanimljiv dezen "a la puči", odlična frizura i šminka. Prijatno iznenađenje.

Ana Sević

1/5 Vidi galeriju Ana Sević Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Voditeljka takmičenja ne odustaje od haljina sumnjivog kvaliteta. Nakon one koja je delovala kao da je izvučena iz fundusa nekog propalog ateljea iz 2000-ih na beogradskom Sajmu, ali i one za barbiku koja će biti iskorišćena kao vudu lutkica za neki bizarni ritual, sada je postala kvaziprinceza iz nekog propalog kraljevstva.

Pevačica je jako lepa, ali sa ovakvim modnim katastrofama njena lepota nikako ne može doći do izražaja, što je velika šteta. Ova haljina umesto da kod gledaoca izazove radost i sreću, nažalost, izaziva sažaljenje i tugu.

Mili, Đorđe David, Keba i Milan Mitrović

1/8 Vidi galeriju Zvezde Granda Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Mili i Keba sasvim pristojni, David po običaju smrtno dosadan. Milan ne odustaje od odela za maturu, pa je kod njega problem što sve već deluje kao da je već viđeno 100 puta.

Kurir.rs

Dara Bubamara: