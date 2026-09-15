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MC Stojan godinama važi za jedno od najprepoznatljivijih imena na domaćoj muzičkoj sceni. Svojim specifičnim muzičkim izrazom, energijom i hitovima uspeo je da izgradi prepoznatljiv stil, a tokom karijere često je bio u centru pažnje javnosti i zbog svog privatnog života.

Ipak, poslednjih meseci pevač je odlučio da napravi veliku promenu i okrene novi list. MC Stojan se, kako je sam otkrio, odrekao alkohola, a rezultati ove odluke već su vidljivi.

Foto: Printscrean

Pevač danas izgleda znatno drugačije, a posebno je primetna promena na njegovom licu. Izgled mu je svežiji, uredniji i odmorniji, zbog čega su mnogi primetili da MC Stojan izgleda bolje nego ranije.

On se povodom svoje odluke oglasio i na društvenim mrežama, gde je ostavio poruku koja govori mnogo o njegovom novom životnom stavu.

1/5 Vidi galeriju Muzičar se skućio na egzotičnoj destinaciji Foto: Print, Printskrin/Instagram, Kurir

Vi ste sami sebi ili najveći protivnik ili najveći neprijatelj. Izbor je veoma lak - napisao je MC Stojan nakon što je odlučio da se odvikne od konzumiranja alkohola.

Njegove reči privukle su pažnju upravo zato što ne govore samo o odricanju od alkohola, već i o ličnoj odgovornosti i odluci da čovek sam preuzme kontrolu nad svojim životom.

Promena je očigledna i na fotografijama, pa MC Stojan danas ostavlja potpuno drugačiji utisak. Urednije lice i svežiji izgled samo su spoljašnji pokazatelj promene koju je odlučio da napravi, dok njegova poruka pokazuje da je najvažniji deo transformacije ipak onaj koji se ne vidi na prvi pogled.

Kupio 3 placa za biznis

Reper MC Stojan ima kuću na planini Kosmaj, a kako je rešio da proširi biznis, kupio je nekoliko manjih placeva kako bi ih opremio kućicama za izdavanje.

Njegova komšinica otkrila je jednom prilikom da se uveliko radi na pravljenju nove kuće.

- Stojan tu često dolazi i boravi, a razvio je lep posao. To su kućice za izdavanje, lepo je i sve je tu nekako uklopio. Tu je nekoliko manjih placeva spojeno, oko tri ili tako nešto, međutim, sve je to sa donje strane. Ne možete ovde sa ulice to da vidite. Ovde je mnogo lepa priroda, raj na zemlji i mnogo poznatih je izgradilo kuće.

1/5 Vidi galeriju Mc Stojan Foto: Marko Karovic

Mnogo je skočila cena kvadrata posle pandemije koronavirusa - rekla je jedna od komšinica.

Stojan u Boegrad samo dolazi zbog posla, a na društvenim mrežama često objavljuje snimke i fotografije sa egzotičnih destinacija.

Ima kuću i na Kipru

Marko Stojković poznatiji kao MC Stojan pazario je luksuznu nekretninu na Kipru za koju je dao 2000.000 evra. Reper se prošle godine pohvalio nekretninom tokom odmora u Aja Napi kada je okačio na Instagram fotografiju pored bazena, ali niko obratio pažnju da je on i vlasnik.