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Vesna Radusinović leto je iskoristila za predah od svakodnevnih obaveza i to puna dva meseca u Crnoj Gori. Naša ekipa uslikala ju je na primorju u trenutku kada je sela luksuzni četvorotočkaš i krenula u večernji obilazak grada. Supruga Milomira Marića je tokom boravka na moru potpuno prepustila čarima odmora. Preko dana uživala je na plaži, daleko od gradske gužve i reflektora, dok je večeri rezervisala za lagane šetnje primorskim ulicama, gde je privlačila pažnju prolaznika svojim ležernim, ali elegantnim izdanjima.

Čelična ledi

1/4 Vidi galeriju Voli da se vozi po primorju u sitnim satima Foto: Kurir

Vesna je delovala je opušteno i raspoloženo, što ne čudi jer je, prema rečima ljudi koji su je viđali prethodnih nedelja, odmor maksimalno iskoristila za punjenje baterija.Bez velike pompe i potrebe da bude u centru pažnje, Vesna je birala jednostavne letnje kombinacije i uživala u atmosferi kakvu samo crnogorsko primorje može da pruži.

Večernji ritual

Posebno je zanimljivo što književnica gotovo nijednu večernju šetnju nije propuštala sa svojim bratom Jakšom, koji joj je bio društvo tokom većeg dela odmora.Njih dvoje su, kako saznajemo, najčešće završavali u jednoj poslastičarnici, gde su uživali u sladoledu i dugim razgovorima. Upravo tamo su ih prolaznici najčešće prepoznavali, ali književnica nije delovala opterećeno pažnjom koju je izazivala.

Zna zašto živi

1/5 Vidi galeriju Književnica voli da odmara celo leto Foto: Screenshot, Printscreen, Kurir, Privatna arhiva

Poznato je da Vesna Radusinović često bira Crnu Goru kada poželi da pobegne od gradske vreve, što ne čudi jer je to njen rodni kraj, a i omiljena je sugrađanka koja ni ovog puta nije odstupila od svog recepta za idealan odmor. Kombinacija sunčanih dana na plaži, večernjih šetnji, porodičnog druženja i opuštene atmosfere pokazala se kao pun pogodak.Na kraju dana, kada se sve podvzče i analizira,umesto glamuroznih izlazaka i noćnih provoda, književnica je birala ono što joj očigledno najviše prija mir, more i vreme provedeno sa najbližima, dok su naši paparaco kadrovi zabeležili jedan od tih bezbrižnih letnjih trenutaka u luksuznoj vožnji kroz crnogorsko primorje.