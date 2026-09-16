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Samo dva dana nakon što se saznalo za raskid Jelisavete Orašanin i 11 godina mlađeg Pavla Mensura, poznati par je viđen u jednom beogradskom hotelu u kom su celu noć razmenjivali nežnosti, grlili se i ljubili, pa je jasno da je došlo do pomirenja među njima.

Kako saznajemo, jedan od glavnih razloga za pomirenje bilo je Pavlovo oglašavanje na Instagramu, u kome je on stao u zaštitu Jelisavete i njihove veze, demantujući preljubu, gde je konačno i javno potvrdio da je zaljubljen, ali i jasno stavio do znanja da mu smetaju svi medijski napisi o njihovoj vezi.

Piše pa briše

1/10 Vidi galeriju Pavle Mensur Foto: Instagram, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Antonio Ahel/ATAImages

- Isforsirana estradizacija života od strane "medija" na način koji povređuje, ponižava i narušava mir ljudima koji su uključeni, ali, nažalost, i onima koji su okolo. Slika je uvek šira. Gomila neukusa plasiranog sa idejom da se na silu umanje i obezvrede one najlepše i najvrednije stvari koje u životu možemo imati.

Maliciozni naslovi, lažne priče i izmišljena svedočenja su davno prepoznat patern. Sve to na internetu traje kratko, ali posledice ostaju stvarnim ljudima. Gotovo uvek pokrenu lavinu komentara mržnje koji mi ne smetaju kada su upućeni meni, ali mi izuzetno smetaju kada su upućeni nekome mom. Moj privatan život, moji odnosi i ljudi koje volim nisu javno vlasništvo. Mesecima unazad objavljujete stotine neukusnih i zlonamernih članaka, vođeni najgorim mogućim motivom da blatite živote zarad senzacionalizma i klikova. Upalite empatiju. Ne morate da imate ukusa, ali imajte meru. Dosta - napisao je Mensur na Instagramu, ali je objavu vrlo brzo i obrisao.

Foto: Printscreen

Glavni akteri nam se nisu javljali na pozive za komentar.

Kako su mediji preneli proteklog vikenda, njih dvoje su stavili tačku na svoj romantični odnos nakon što su se u javnosti pojavile fotografije i snimci iz Pavlovog noćnog provoda od prošlog petka, na kom je glumac uhvaćen u društvu nepoznate plavuše. Mensur je u diskoteci bio bez Jelisavete, dok se zgodna devojka cele večeri nije odvajala od njega. Njih dvoje su đuskali i uživali u muzici, da bi ga plavuša u jednom momentu uhvatila za ruku, nakon čega su zajedno napustili klub.

Nakon što su javno obelodanili romansu, Jelisaveta i Pavle se više nisu skrivali i redovno su delili zajedničke trenutke s pratiocima.

Međutim, svi zajednički sadržaji iznenada su uklonjeni, a oni su prestali i da se prate na Instagramu, što je bio signal da je ovoj vezi došao kraj.

Jelisaveta i Pavle su se poslednji put pojavili u javnosti u Crnoj Gori, ali su i tada ipak kružile glasine o trzavicama u njihovom odnosu.

Glasine o problemima u njihovoj strastvenoj vezi pokrenula je fotografija s festivala u Vrnjačkoj Banji.

1/4 Vidi galeriju Fotografije Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin koje su objavljivali na društvenim mrežama na kojima su zajedno. Foto: Instagram/Pavle Mensur, Printscreen/Instagram/PavleMensur

Jedan od pripadnika obezbeđenja na tom festivalu objavio je prisan selfi s Jelisavetom, uz provokativan komentar u kom se pohvalio kako je "najbolju ribu na festivalu" odveo do restorana, uzeo joj broj telefona i napravio zajednički selfi.

Mala crna haljina

- Iako je u njihovoj vezi sve puno strasti, Pavle je u poslednje vreme postao jako ljubomoran. Ne prija mu što drugi muškarci gledaju i javno komentarišu njegovu devojku, pa je zbog toga već nekoliko puta došlo do rasprave između njih dvoje. To mu u početku nije smetalo, ali Mensuru se više ne sviđa ni kad se Jelisaveta previše razgoliti, kao što je to bio slučaj s njenom malom crnom haljinom u Vrnjačkoj Banji, iz koje grudi samo što joj nisu ispale - ispričao nam je tada izvor, pa dodao:

- Ona priča oko fotke sa članom obezbeđenja i Pavlov komentar ispod Jelisavetine slike mnogima bio smešan, on je njoj mnogo zamerio na tome. I zbog toga kako se obukla, i što se slikala, ali i sam opis fotografije. Rekao joj je da njemu to nije nimalo smešno i da mu to smeta, dok je njoj sve to urnebesno. Videćemo koliko će ta zaljubljenost trajati, ali čisto sumnjam da će te Pavlove ispade i ljubomoru Jelisaveta još dugo trpeti - rekao nam je sagovornik.

Foto: screenshot instagram

Kurir.rs

Jelisaveta i Pavle: