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Odbojkašica Maja Ognjenović i bivši muž pevačice Marije Mikić, Jovan Pantić su u vezi.

Iako se pisalo da je Maja Ognjenović obnovila vezu sa Milošem Teodosićem, zapravo ona je u ljubavi sa bivšim mužem pevačice koji je u gradskim krugovima poznat pod nadimkom Jokarica.

1/5 Vidi galeriju Maja Ognjenović Foto: Printskrin/Instagram

Domaći mediji uslikali su ih na aerodromu, vraćali su se iz Crne Gore sa odmora.

Maja Ognjenović je sve vreme nosila naočare, dok je Jovan nosio kačket i užurbano su hodali ka automobilu.

Zajedno su se uputili u stan u kom, zajedno i žive.

I dok je javnost brujala o vezi sa Teodosićem, Maja se u jednom trenutku oglasila na Instagramu gde je podelila priču o ljubavi.

- I otkriće se na strašnom sudu da je jedini smisao života na zemlji bila ljubav - napisala je ona.

1/7 Vidi galeriju Jovan Pantić Foto: Printscreen, Instagram, Printsceen/Instagram