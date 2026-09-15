Maja Ognjenović i Jovan Pantić u vezi su, uprkos spekulacijama o njenom pomirenju sa Teodosićem. Upoznajte detalje njihove ljubavne priče.
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MAJA OGNJENOVIĆ U VEZI SA BIVŠIM MUŽEM MARIJE MIKIĆ: Ništa od veze sa Teodosićem, evo gde su uslikani
- Maja Ognjenović je u vezi sa Jovanom Pantićem, bivšim mužem pevačice Marije Mikić, uprkos spekulacijama o pomirenju sa Milošem Teodosićem.
- Domaći mediji uslikali su ih na aerodromu po povratku iz Crne Gore, a potom su zajedno otišli u stan u kom žive.
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Odbojkašica Maja Ognjenović i bivši muž pevačice Marije Mikić, Jovan Pantić su u vezi.
Iako se pisalo da je Maja Ognjenović obnovila vezu sa Milošem Teodosićem, zapravo ona je u ljubavi sa bivšim mužem pevačice koji je u gradskim krugovima poznat pod nadimkom Jokarica.
Maja Ognjenović Foto: Printskrin/Instagram
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Domaći mediji uslikali su ih na aerodromu, vraćali su se iz Crne Gore sa odmora.
Maja Ognjenović je sve vreme nosila naočare, dok je Jovan nosio kačket i užurbano su hodali ka automobilu.
Zajedno su se uputili u stan u kom, zajedno i žive.
I dok je javnost brujala o vezi sa Teodosićem, Maja se u jednom trenutku oglasila na Instagramu gde je podelila priču o ljubavi.
- I otkriće se na strašnom sudu da je jedini smisao života na zemlji bila ljubav - napisala je ona.
Jovan Pantić Foto: Printscreen, Instagram, Printsceen/Instagram
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Kurir.rs/ Blic
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