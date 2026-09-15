ROMANTIČNE ŠETNJE, DUGI RAZGOVORI: Ovako je planula ljubav između Maje Ognjenović i Jovana Pantića
- Maja Ognjenović i Jovan Pantić prvo su bili prijatelji koji su se svakodnevno družili, a iz tog odnosa se vremenom rodila ljubav.
- Vezu su gradili kroz večere, dopisivanje i romantične šetnje, a danas su već mesecima zajedno i nerazdvojni.
- Iako su ih poslovne obaveze nakratko razdvojile, ljubav je prebrodila prepreke, dok su priče o vezi sa Milošem Teodosićem bile netačne.
Bivši muž pevačice Marije Mikić, Jovan Pantić, u vezi je sa odbojkašicom Majom Ognjenović. Iako su na početku bili prijatelji koji su se svakodnevno družili, iz tog odnosa rodila se ljubav koja je uspešno prebrodila i period razdvojenosti usled poslovnih obaveza.
Ljubavna priča Jovana Pantića i Maje Ognjenović razvijala se postupno. Kako prenose mediji, par se u početku svakodnevno družio, a iz tog bliskog prijateljskog odnosa vremenom se rodila ljubav i već su mesecima zajedno.
Kako priča izvor, prvo su išli zajedno na večere, dopisivali su se svakodnevno, viđali su se, išli u romatične šetnje, a potom je ljubav planula i danas su nerazdvojni.
Poslovne obaveze i razdvojenost na različitim stranama
Ipak, njihov odnos bio je stavljen na test usled obaveza koje imaju oboje. Zbog njenih i njegovih poslovnih angažmana, jedno vreme su bili prinuđeni da provode na različitim stranama.
Uprkos razdvojenosti, ljubav je na kraju pobedila sve prepreke, pa Jovan i Maja danas uživaju u skladnoj vezi.
Pričalo se da je sa Teodosićem
Iako se pisalo da je Maja Ognjenović obnovila vezu sa Milošem Teodosićem, zapravo ona je u ljubavi sa bivšim mužem pevačice koji je u gradskim krugovima poznat pod nadimkom Jokarica.
Kurir.rs/ Blic