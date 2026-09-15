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Bivši muž pevačice Marije Mikić, Jovan Pantić, u vezi je sa odbojkašicom Majom Ognjenović. Iako su na početku bili prijatelji koji su se svakodnevno družili, iz tog odnosa rodila se ljubav koja je uspešno prebrodila i period razdvojenosti usled poslovnih obaveza.

Ljubavna priča Jovana Pantića i Maje Ognjenović razvijala se postupno. Kako prenose mediji, par se u početku svakodnevno družio, a iz tog bliskog prijateljskog odnosa vremenom se rodila ljubav i već su mesecima zajedno.

Kako priča izvor, prvo su išli zajedno na večere, dopisivali su se svakodnevno, viđali su se, išli u romatične šetnje, a potom je ljubav planula i danas su nerazdvojni.

Poslovne obaveze i razdvojenost na različitim stranama

Ipak, njihov odnos bio je stavljen na test usled obaveza koje imaju oboje. Zbog njenih i njegovih poslovnih angažmana, jedno vreme su bili prinuđeni da provode na različitim stranama.

1/11 Vidi galeriju Maja Ognjenović Foto: Printskrin/Instagram

Uprkos razdvojenosti, ljubav je na kraju pobedila sve prepreke, pa Jovan i Maja danas uživaju u skladnoj vezi.

Pričalo se da je sa Teodosićem

Iako se pisalo da je Maja Ognjenović obnovila vezu sa Milošem Teodosićem, zapravo ona je u ljubavi sa bivšim mužem pevačice koji je u gradskim krugovima poznat pod nadimkom Jokarica.

1/7 Vidi galeriju Jovan Pantić Foto: Printscreen, Instagram, Printsceen/Instagram