OGLASILA SE MARIJA MIKIĆ: Nakon što se saznalo da joj bivši muž ljubi Maju Ognjenović, evo šta je on imala da kaže
- Marija Mikić je kratko prokomentarisala vest da je njen bivši muž Jovan Pantić u vezi sa Majom Ognjenović: 'Nisam upućena, nemam komentar'.
- Mediji su ih uslikali na aerodromu po povratku iz Crne Gore, a priča je pokrenula glasine da Maja nije sa Milošem Teodosićem.
Kao bomba odjeknula je vest da Maja Ognjenović nije u vezi sa Milošem Teodosićem o čemu javnost bruji danima, već je u vezi sa bivšim mužem pevačice Marije Mikić, Jovanom Pantićem.
Mediji su ih uslikali na aerodromu, po povratku iz Crne Gore, a Marija Mikić se sada oglasila i dala svoj komentar na goruću temu, da je njen bivši muž u vezi sa odbojkašicom.
- Nisam upućena, nemam komentar za to - rekla je Marija Mikić, a na pitanje kako gleda na vezu bivšeg i Maje Ognjenović kaže:
- Ne bih zaista ništa da komentarišem. - rekla je za Blic
Detalji nove romanse
Iako su na početku bili prijatelji koji su se svakodnevno družili, iz tog odnosa rodila se ljubav koja je uspešno prebrodila i period razdvojenosti usled poslovnih obaveza.
Ljubavna priča Jovana Pantića i Maje Ognjenović razvijala se postupno.Par se u početku svakodnevno družio, a iz tog bliskog prijateljskog odnosa vremenom se rodila ljubav i već su mesecima zajedno.
Ipak, njihov odnos bio je stavljen na test usled obaveza koje imaju oboje. Zbog njenih i njegovih poslovnih angažmana, jedno vreme su bili prinuđeni da provode na različitim stranama.
Uprkos razdvojenosti, ljubav je na kraju pobedila sve prepreke, pa Jovan i Maja danas uživaju u skladnoj vezi.
Kurir.rs