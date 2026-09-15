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Mediji su ih uslikali na aerodromu, po povratku iz Crne Gore, a Marija Mikić se sada oglasila i dala svoj komentar na goruću temu, da je njen bivši muž u vezi sa odbojkašicom.

- Nisam upućena, nemam komentar za to - rekla je Marija Mikić, a na pitanje kako gleda na vezu bivšeg i Maje Ognjenović kaže:

- Ne bih zaista ništa da komentarišem. - rekla je za Blic

1/6 Vidi galeriju Marija Mikić Foto: Printscreen

Detalji nove romanse

Iako su na početku bili prijatelji koji su se svakodnevno družili, iz tog odnosa rodila se ljubav koja je uspešno prebrodila i period razdvojenosti usled poslovnih obaveza.

1/7 Vidi galeriju Jovan Pantić Foto: Printscreen, Instagram, Printsceen/Instagram

Ljubavna priča Jovana Pantića i Maje Ognjenović razvijala se postupno.Par se u početku svakodnevno družio, a iz tog bliskog prijateljskog odnosa vremenom se rodila ljubav i već su mesecima zajedno.

Ipak, njihov odnos bio je stavljen na test usled obaveza koje imaju oboje. Zbog njenih i njegovih poslovnih angažmana, jedno vreme su bili prinuđeni da provode na različitim stranama.

Uprkos razdvojenosti, ljubav je na kraju pobedila sve prepreke, pa Jovan i Maja danas uživaju u skladnoj vezi.

1/6 Vidi galeriju Maja Ognjenović Foto: Srdjan Stevanovic/Srdjan Stevanovic/STARSPORT, Predrag Milosavljevic/Starsport.rs ©/2021 Predrag Milosavljevic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic / STARSPORT