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Pobednica, Elite 9, Stanija Dobrojević ponovo se vratila na imanje, pa je danas u Elitu 10, uletela kao furija, ali samo na kratko! Naime, njoj su dozvolili da uđe na imanje kako bi svom prijatelju Dači Virijeviću čestitala rođendan.

Njen iznenadni ulazak izazvao je burne reakcije prisutnih učesnika koji su odmah počeli da vrište.

- Uđem, čestitam i to je to - rekla je Stanija.

- Ovo je Stanija, ljudi - povikao je Dača.

- Da si mi živ, zdrav, srećan, da pokidaš ovu sezonu. Čula sam se sa tvojim tatom, pokloni stižu od Nove godine - rekla mu je Stanija.

Ona je potom pozvala Lauru Prgomet da joj nešto kaže.

- Čuvaj se, nemoj da budeš sa nekom budalom i ti je čuvaj - poručila je Stanija.

- Ćao zlato, leti, ćao Stanka, prati nas - vikao je Janjuš.

Bila gost u vili kod Mitrovića

Podsetimo, pobednica "Elite 9", Stanija Dobrojević, posetila je nedavno raskošnu vilu bračnog para Mitrović na Dedinju, gde ju je srdačno ugostila Milica Mitrović. Tokom posete zabeležila je kadrove elegantnog dnevnog boravka u crno-belim tonovima, koji krasi stakleni zid, bela garnitura s crnim jastucima, te sto prepun cveća i poslastica.