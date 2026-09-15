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Vest da su odbojkašica Maja Ognjenović i bivši muž Marije Mikić, Jovan Pantić, u vezi - zbunila je mnoge, s obzirom na to da se prethodno pisalo o njenom emotivnom odnosu sa Milošem Teodosićem.

Domaći mediji su ih već uhvatili zajedno, a Jovan je nakon toga podelio fotografije iz zajedničkog izlaska.

Ni Jovan, ni Maja se nisu ovim povodom još uvek oglasili, međutim, Pantić je na Instagramu podelio slike koje su odmah privukle pažnju korisnika društvenih mreža.

Na slici su se nalazile pune čaše penušavog vina i ženska ruka, a celokupan utisak fotografije deluje kao romantičan trenutak.

Foto: Printscreen Instagram

Nakon toga, Jovan je podelio sliku njihovih stopala uz pesmu Azre - "Ako znaš bilo što".

Foto: Printscreen Instagram

Postepeno se zavoleli

Ljubavna priča Jovana Pantića i Maje Ognjenović razvijala se postupno. Kako prenose mediji, par se u početku svakodnevno družio, a iz tog bliskog prijateljskog odnosa vremenom se rodila ljubav i već su mesecima zajedno.

Kako priča izvor, prvo su išli zajedno na večere, dopisivali su se svakodnevno, viđali su se, išli u romatične šetnje, a potom je ljubav planula i danas su nerazdvojni.

1/7 Vidi galeriju Jovan Pantić Foto: Printscreen, Instagram, Printsceen/Instagram

Ipak, njihov odnos bio je stavljen na test usled obaveza koje imaju oboje. Zbog njenih i njegovih poslovnih angažmana, jedno vreme su bili prinuđeni da provode na različitim stranama.

Uprkos razdvojenosti, ljubav je na kraju pobedila sve prepreke, pa Jovan i Maja danas uživaju u skladnoj vezi.

Iako se pisalo da je Maja Ognjenović obnovila vezu sa Milošem Teodosićem, zapravo ona je u ljubavi sa bivšim mužem pevačice koji je u gradskim krugovima poznat pod nadimkom Jokarica.

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