UPECALA MLAĐEG! Da li ste znali da je Maja Ognjenović starija od Jovana? Ovo je razlika u godinama između njih
- Maja Ognjenović i Jovan Pantić su u vezi već neko vreme, a odbojkašica je od njega starija pet godina - ona ima 42, a on 37 godina.
- Njihova romansa je počela iz prijateljstva i, uprkos poslovnoj razdvojenosti, par već mesecima uživa u skladnoj vezi.
Kako prenose domaći mediji, Maja Ognjenović i bivši muž Marije Mikić, Jovan Pantić, su u emotivnoj vezi već neko vreme, a malo ko zna koja je razlika u godinama.
Naime, proslavljena odbojkašica je od svog partnera starija pet godina. Maja Ognjenović ima 42 godine dok Jovan ima 37 godina.
Inače, Maja je nedavno stavila tačku na ljubav sa Dačom Ikodinovićem. On je jednom prilikom govorio da su doneli zrelu odluku, a da je rastanak prošao prijateljski, bez zle krvi između njih.
Oglasila se Marija Mikić
Podsetimo, Marija Mikić je kartko prokomentarisala vest o tome da je njen bivši sada sa Majom:
- Nisam upućena, nemam komentar za to - rekla je pevačica za "Blic", a na pitanje kako gleda na vezu bivšeg i Maje Ognjenović podvukla je:
- Ne bih zaista ništa da komentarišem - jasna je bila pevačica.
Detalji nove romanse
Iako su na početku bili prijatelji koji su se svakodnevno družili, iz tog odnosa rodila se ljubav koja je uspešno prebrodila i period razdvojenosti usled poslovnih obaveza.
Ljubavna priča Jovana Pantića i Maje Ognjenović razvijala se postupno.Par se u početku svakodnevno družio, a iz tog bliskog prijateljskog odnosa vremenom se rodila ljubav i već su mesecima zajedno.
Ipak, njihov odnos bio je stavljen na test usled obaveza koje imaju oboje. Zbog njenih i njegovih poslovnih angažmana, jedno vreme su bili prinuđeni da provode na različitim stranama.
Uprkos razdvojenosti, ljubav je na kraju pobedila sve prepreke, pa Jovan i Maja danas uživaju u skladnoj vezi.
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