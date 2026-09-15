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Kako prenose domaći mediji, Maja Ognjenović i bivši muž Marije Mikić, Jovan Pantić, su u emotivnoj vezi već neko vreme, a malo ko zna koja je razlika u godinama.

Naime, proslavljena odbojkašica je od svog partnera starija pet godina. Maja Ognjenović ima 42 godine dok Jovan ima 37 godina.

1/7 Vidi galeriju Jovan Pantić Foto: Printscreen, Instagram, Printsceen/Instagram

Inače, Maja je nedavno stavila tačku na ljubav sa Dačom Ikodinovićem. On je jednom prilikom govorio da su doneli zrelu odluku, a da je rastanak prošao prijateljski, bez zle krvi između njih.

Oglasila se Marija Mikić

Podsetimo, Marija Mikić je kartko prokomentarisala vest o tome da je njen bivši sada sa Majom:

- Nisam upućena, nemam komentar za to - rekla je pevačica za "Blic", a na pitanje kako gleda na vezu bivšeg i Maje Ognjenović podvukla je:

1/8 Vidi galeriju Marija Mikić Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen, Printskrin/Instagram

- Ne bih zaista ništa da komentarišem - jasna je bila pevačica.

Detalji nove romanse

Iako su na početku bili prijatelji koji su se svakodnevno družili, iz tog odnosa rodila se ljubav koja je uspešno prebrodila i period razdvojenosti usled poslovnih obaveza.

Ljubavna priča Jovana Pantića i Maje Ognjenović razvijala se postupno.Par se u početku svakodnevno družio, a iz tog bliskog prijateljskog odnosa vremenom se rodila ljubav i već su mesecima zajedno.

1/6 Vidi galeriju Maja Ognjenović Foto: Srdjan Stevanovic/Srdjan Stevanovic/STARSPORT, Predrag Milosavljevic/Starsport.rs ©/2021 Predrag Milosavljevic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Ipak, njihov odnos bio je stavljen na test usled obaveza koje imaju oboje. Zbog njenih i njegovih poslovnih angažmana, jedno vreme su bili prinuđeni da provode na različitim stranama.

Uprkos razdvojenosti, ljubav je na kraju pobedila sve prepreke, pa Jovan i Maja danas uživaju u skladnoj vezi.

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