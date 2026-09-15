Mariji Mikić na Pesmi za Evroviziju, najveća podrška bio je tadašnji suprug

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Klupko tek počinje da se odmotava kada je reč o vezi bivšeg muža Marije Mikić, Jovana Pantića, i proslavljene odbojkašice Maje Ognjenović. Kako je vest o njihovoj vezi ugledala svetlost dana, sve oči su uprte u ovaj novi emotivni par.

Jasno je da je Jovan našao sreću nakon razvoda, ali - šta se dešava u emotivnom životu Marije Mikić?

1/5 Vidi galeriju Marija Mikić Foto: Printscreen Instagram

Marija nije želela detaljno da komentariše novu romansu svog bivšeg muža, već je samo kratko poručila:

- Nisam upućena, nemam komentar za to - rekla je Marija Mikić za "Blic", ali uprkos tome, ona ne krije da je srećna i zadovoljna u novoj ljubavi.

Ko je beogradski advokat kog ljubi Marija Mikić?

Marija je svoju sreću, takođe, pronašla u novoj vezi. Izvori bliski pevačici tvrde da je u pitanju poznati beogradski advokat S. J, kojeg Marija poznaje već dugi niz godina i ima vrlo uspešnu karijeru, prenose domaći mediji.

Prema rečima dobro obaveštenog izvora, njih dvoje su se godinama sretali u klubu u kojem Marija redovno nastupa, gde je on često dolazio sa prijateljima. Iako su se dugo poznavali, emocije su se rodile tek kasnije.

1/6 Vidi galeriju Marija Mikić Foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Pančić, Nenad Kostić

- Marija i on se poznaju već godinama, s obzirom na to da on često izlazi u klub u kojem ona redovno peva. Međutim, tek pre nekoliko meseci među njima su se pojavile varnice. Nakon razvoda od Jovana, Marija je odlučila da sebi pruži novu šansu za ljubav i da nastavi dalje. Danas često provodi vreme kod njega, a mogu da kažem da su zaista prezaljubljeni jedno u drugo - otkrio je izvor svojevremeno za "Informer".

"On se ne pojavljuje u medijima"

Marija je, inače, za "Blic" istakla da svog partnera ne krije:

- Nisam se razočarala u ljubav, naravno. Onaj gore ima svoje planove za sve nas. Sve se desilo potpuno spontano, onako kako je trebalo. Ja sam i po tom pitanju mirna, srećna, ništa ne forsiram i ni za čim ne čeznem grčevito. Sve je tačno na svom mestu. Šta god nam Bog donese u budućnosti, ja se nadam da će biti najlepše. Zaista se osećam sjajno - iskrena je pevačica, te je otkrila da novog emotivnog partnera uopšte ne krije:

1/6 Vidi galeriju Marija Mikić Foto: Printscreen

- Pa ja ga uopšte ne krijem! Mi najnormalnije živimo u Beogradu, izlazimo zajedno, idemo svuda. Ne krijem ga, samo se on prosto ne pojavljuje sa mnom u medijima jer nema potrebe za tim. Ja imam svoj posao, on ima svoj, i nema razloga da se eksponira. Ne krijemo se uopšte - objasnila je Marija.

Međutim, Marija i njen izabranik advokat se još uvek nisu odvažili na zajednički život:

- Ne, ne živimo zajedno. Ipak imam dvoje dece i smatram da je za svaku novu situaciju i promenu u životu potreban određen period adaptacije. Tako je i sa ovim. Nama je za sada ovako prelepo - priznala je Marija.

Na pitanje da li su deca upoznala njenog novog partnera, pevačica je dala pomalo zagonetan odgovor, ističući da ne želi ništa da požuruje.

- Jesu... Jesu, nisu. Pustite neka sve ide svojim prirodnim tokom. To je to - zaključila je pevačica.

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