"DA LI JE VRATIO PARE KOJE DUGUJE?" Šuškalo se da je novi dečko Maje Ognjenović dužan ovoj pevačici: Otrkila šta se dešavalo između njih
- Maja Ognjenović je navodno u vezi sa Jovanom Pantićem, bivšim mužem pevačice Marije Mikić.
- Jovan se ranije našao u centru pažnje zbog snimka na kojem je prisno grlio pevačicu Teu Bilanović tokom izlaska.
- Tea je rekla da između njih nije bilo flertovanja, a na pitanje da li joj je Jovan vratio navodni dug, odgovorila je da ne zna ništa o tome.
- Jovan Pantić je biznismen i vlasnik butika sa čarapama, a sa Marijom Mikić ima dvoje dece; nakon razvoda ostali su u korektnim odnosima.
Domaći mediji bruje o vezi odbojkašice Maje Ognjenović i Jovana Pantića, bivšeg muža Marije Mikić, a on se nedavno našao u centru skandala zbog navodnih dugova prema pevačici Tei Bilanović.
Pre nekoliko meseci, kamere su usnimile novog Majinog dečka tokom provoda u jednoj kafani dok je bio u prisnom zagrljaju sa Teom Bilanović.
Snimak je privukao veliku pažnju i postao viralan na društvenim mrežama, a nekoliko nedelja kasnije, Tea se poijavila na jednom dogagađaju kada su je pripadnici sedme sile pitali o Jovanu.
Na pitanje novinara da li je pokušao da je osvoji, s obzirom na to da se videlo da ju je prisno grlio dok je uživao u njenom pevanju, Tea je rekla:
- Nije, koliko se ja sećam mi ni nismo igrali. Ni ne sećam se, bio je izlazak. Uglavnom, mi smo bili tu sa zajedničkim prijateljima i mislim da sam na tom snimku čak i pevala. Ja nisam primetila da je tu bilo flertovanja. Ne mislim da će biti neprijatnih situacija sa Marijom, ja volim njene pesme i upoznale smo se na nekim događajima i nismo toliko bliske. Sa Jovanom sam se nakon toga nešto formalno čula - objasnila je Tea Bilanović.
Navodni dug
Zatim, usledilo je i jedno škakljivo pitanje, a Tea kada je čula ostala je u šoku. Pitanje je glasilo: "Da li ti je Jovan vratio pare koje ti duguje?"
- Šta? Ne, ne, ne znam otkud to - zaključila je na ovu temu pevačica pred domaćim medijima.
Ko je Jovan?
je, inače, biznismen i privatnik koji ima butik za čarapama zanimljivog dizajna. Portali su neretko pisali o njemu tokom braka, ali i razvoda od pevačice Marije Mikić sa kojom je dobio dvoje dece. Oni su, naime, ostali u korektnim odnosima nakon kraha ljubavi.
Kako je njegova bivša otkrila jednom prilikom, posao sa čarapama mu je prilično važan, a njegova ideja da pokrene taj biznis naišla je na dobar odziv mušterija, pa od toga Jovan dobro zarađuje.
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