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Domaći mediji bruje o vezi odbojkašice Maje Ognjenović i Jovana Pantića, bivšeg muža Marije Mikić, a on se nedavno našao u centru skandala zbog navodnih dugova prema pevačici Tei Bilanović.

Pre nekoliko meseci, kamere su usnimile novog Majinog dečka tokom provoda u jednoj kafani dok je bio u prisnom zagrljaju sa Teom Bilanović.

1/4 Vidi galeriju Tea Bilanović peva, a bivši muž njene koleginice ne skida pogled Foto: Printscrean

Snimak je privukao veliku pažnju i postao viralan na društvenim mrežama, a nekoliko nedelja kasnije, Tea se poijavila na jednom dogagađaju kada su je pripadnici sedme sile pitali o Jovanu.

Na pitanje novinara da li je pokušao da je osvoji, s obzirom na to da se videlo da ju je prisno grlio dok je uživao u njenom pevanju, Tea je rekla:

- Nije, koliko se ja sećam mi ni nismo igrali. Ni ne sećam se, bio je izlazak. Uglavnom, mi smo bili tu sa zajedničkim prijateljima i mislim da sam na tom snimku čak i pevala. Ja nisam primetila da je tu bilo flertovanja. Ne mislim da će biti neprijatnih situacija sa Marijom, ja volim njene pesme i upoznale smo se na nekim događajima i nismo toliko bliske. Sa Jovanom sam se nakon toga nešto formalno čula - objasnila je Tea Bilanović.

1/5 Vidi galeriju Tea Bilanović Foto: Printscreen, Print Screen, Kurir

Navodni dug

Zatim, usledilo je i jedno škakljivo pitanje, a Tea kada je čula ostala je u šoku. Pitanje je glasilo: "Da li ti je Jovan vratio pare koje ti duguje?"

- Šta? Ne, ne, ne znam otkud to - zaključila je na ovu temu pevačica pred domaćim medijima.

Ko je Jovan?

je, inače, biznismen i privatnik koji ima butik za čarapama zanimljivog dizajna. Portali su neretko pisali o njemu tokom braka, ali i razvoda od pevačice Marije Mikić sa kojom je dobio dvoje dece. Oni su, naime, ostali u korektnim odnosima nakon kraha ljubavi.

1/7 Vidi galeriju Jovan Pantić Foto: Printscreen, Instagram, Printsceen/Instagram

Kako je njegova bivša otkrila jednom prilikom, posao sa čarapama mu je prilično važan, a njegova ideja da pokrene taj biznis naišla je na dobar odziv mušterija, pa od toga Jovan dobro zarađuje.

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