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Porodica legendarnog Tome Zdravkovića stigla je u Srbiju, a među njima je i njegova supruga Gordana Goca Zdravković.

Povod njihovog dolaska je obeležavanje 35 godina od smrti neponovljivog pevača, autora i najvećeg boema naše muzičke scene, koji nas je napustio 30. septembra 1991. godine.

Gordana Zdravković
Foto: Kurir Televizija

Upravo tog dana, u organizaciji porodice, u Sava Centru biće održan veliki koncert u Tominu čast. Neka od najvećih imena naše estradne scene izvodiće njegove bezvremenske pesme, uz koje su generacije volele, tugovale, slavile i pronalazile utehu.

Toma živi kroz svoje pesme

Biće to veče prepuno najdubljih emocija i sećanja na umetnika čiji glas nikada nije utihnuo. Iako je prošlo tri i po decenije od njegovog odlaska, Toma i dalje živi kroz svaku svoju pesmu, u kafanama, na koncertima i u srcima publike koja ga nikada nije zaboravila.

Toma Zdravković Foto: Printscreen Youtube - Jugoton, Printscreen/Youtube, Printscreen/Nekapesmakaže

Njegove pesme nisu bile samo muzika – bile su život pretočen u stihove. Zato će se 30. septembra u Sava Centru ponovo pevati o ljubavi, čežnji i neprebolu, baš onako kako je samo Toma umeo.

Karte možete kuputi na linku:

https://efinity.rs/event-details/toma_zdravkovic_pesme_moje_32314

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Foto: Promo

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STARS 12.09.2026. Izvor: Kurir TV