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Marija Šerifović ne krije koliko joj je važno da njena majka Verica nakon dugogodišnje karijere konačno uživa u mirnijem tempu života. Evrovizijska pobednica često ističe koliko joj znači vreme koje provodi sa majkom, ali i koliko joj je drago što Verica koristi penzionerske dane da se posveti sebi.

Nakon što je proslavila rođendan, Verica je odlučila da napravi mali predah i otputuje na destinaciju koju porodica posebno voli. Marija je na društvenim mrežama podelila fotografiju svoje majke sa Balija i pokazala da Verica ovog puta uživa u putovanju bez društva porodice.

Sama otišla na put

- Uporno joj objašnjavam da je najkvalitetnije vreme ono koje provedeš sam sa sobom. U to ime - baba ode sama na Bali - napisala je Marija, pa u svom duhovitom stilu dodala:

Foto: Printscreen Instagram

- Još kad bi našla nekog bogatog Balinežanina, da nas Bog vidi - zaključila je Marija uz emotikone koji plaču od smeha.

Čini se da je Verica rešila da ovaj odmor iskoristi upravo onako kako želi - za predah, uživanje i punjenje baterija na jednoj od omiljenih destinacija.

"Eto, javno. Da imaš dokaz"

Podsetimo, Verica je nedavno napunila 63. godine, a tom prilikom, ćerka joj se javno obratila emotivnim rečima:

1/7 Vidi galeriju Marija Šerifović na proslavi kod Jovane Pajić Foto: Nemanja Nikolić

- Pošto moja majka već godinama tvrdi da nisam dovoljno slatkorečiva, nežna i ljubazna prema njoj, evo da danas, javno, ostane zapisano. Da posle nema da nisam rekla. Možda ti to ne govorim onoliko često, onako lepo i upakovano kako bi ti volela, ali sam ti zahvalna više nego što umem da izgovorim! Hvala ti za sve što si uradila za mene. Za sve što i danas radiš za sve nas. Za svaku brigu koju si preuzela na sebe da mi ne bismo morali. Za svako „ja ću“, za svako „ne brini“.

Foto: Printscreen Instagram

- Velika je sreća imati majku kojoj, bez obzira na godine, život, obaveze i sve što nosiš na leđima i dalje možeš da se vratiš kao dete. Ti si jedan od stubova svega što zovem svojim životom. I ako ponekad zaboravim da ti to kažem, nikada ne zaboravljam da to osećam.

- Danas nemam neku veliku želju za tebe. Imam samo jednu. Da te život malo više mazi. Da ti vrati makar delić svega što si ti dala nama. Da budeš zdrava, mirna, nasmejana i da konačno malo manje brineš o svima, a malo više uživaš u svemu što si stvorila. I naravno, želim ti još mnogo godina da mi objašnjavaš kako sa tobom treba lepše, nežnije i ljubaznije... A ja ću, kao i do sada, da se trudim. Pomalo. Srećan rođendan, majko. Hvala ti za sve što si bila, što jesi i što ćeš zauvek biti za sve nas. Volim te. Eto. Javno. Da imaš dokaz - napisala je Marija.

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