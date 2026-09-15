Slušaj vest

U toku su pripreme za novu sezonu popularnog takmičenja "Pinkove zvezde", a povodom toga je Željko Mitrović potpisao ugovor sa Viki Miljković.

I u novoj sezoni ćemo gledati Viki u crvenoj stolici, a čelnik ružičaste televizije je bio jasan i ostao je pri stavu da stručni žiri ostaje u istom sastavu jer uspeh ne treba menjati.

Nakon prethodne sezone koja je bila vrlo uspešna, Željko Mitrović je istakao ponos zbog postignutih rezultata i gledanosti.

- Pre svega, želim i njima i nama dobru sezonu. Prethodna je bila odlična, uspešna, bili smo apsolutni lideri, posebno u populaciji 18-49 godina, na šta sam posebno ponosan, iako je konkurencija bila tuk na luk, u odnosu na Grand - rekao je Željko Mitrović.

1/4 Vidi galeriju Viki Miljković potpisala ugovor sa Željkom Mitrovićem za "Pinkove Zvezde" Foto: Printscreen Pink

"Tim koji dobija ne treba menjati"

On je, takođe, naglasio da ga za Viki i njenog supruga Dragana Taškovića Tašketa vezuju emotivne i poslovne veze još od najranijih dana karijere, kada su radili kod pokojnog Rake Đokića, ali i da je Viki pre svega vrhunski profesionalac.

- Žiri je isti jer tim koji dobija, ne treba menjati. Ja sam kao dete sa njenim suprugom Tašketom krenuo, imao sam studio, bili smo klinci pokojnog Rake Đokića. Imam emotivne veze i odnose prema ovoj familiji, ali i bez svih tih elemenata, Viki je veliki profesionalac.

Valcer u studiju

Viki Miljković se zahvalila i najavila da će naredna sezona biti još bolja.

- Hvala na ovako lepim rečima. I mene i Tašketa vezuju za Pink te lepe i emotivne stvari, jer smo od samog početka zajedno. Mi smo bili kao tim fantastični, bićemo u narednoj sezoni još bolji, ja to obećavam. Najbolji idu uz najbolje - poručila je pevačica, nakon čega je sa Mitrovićem odigrala i valcer pred kamerama.

Foto: Printscreen Pink

BONUS video: