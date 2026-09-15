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Jelena Karleuša je sa svojim bivšim suprugom Duškom Tošićem nedavno priredila spektakualarnu proslavu rođendana ćerki, a sada je pred kamerama sumirala utiske istakavši koliko ćerkama znači to što su im roditelji u dobrom odnosu.

Tokom svog gostovanja u Amidži Šou, pop diva je otkrila koliko je proslava za nju bila emotivna:

- Ja sam jako slaba na decu. Kad sam sam gledala snimak, mogla sam da zaplačem. Ne znam šta mi je, da li sam godinama postala mekša nego što sam bila.. Mogu da idem na desetoricu, na vojsku bih krenula, ali na decu sam jako slaba. Ponosna sam majka i one su moj najveći uspeh - emotivno je priznala JK.

Foto: Printscreen Pink

"Za 17 godina braka nikad nije rekao lepu reč"

- Bila je ogromna tenzija. Njihov rođendan je bio veći stres za mene nego za njih. I rasplakala sam se. Posle dugog niza godina gde nismo bili u dobrim odnosima, čula sam lepe reči od Duška, jer svaka majka želi da čuje potvrdu od čoveka sa kojim je dobila decu. da tako lepo kaže... I rekao je, posle toliko godina. Za 17 godina braka nikad nije rekao lepu reč - prisetila se pop diva, a potom se osvrnula na sadašnji odnos sa bivšim mužem:

1/4 Vidi galeriju Jelena Karleuša u Amidži Šou Foto: TV Pink Printscreen

O odnosu sa Duškom

Bez obzira na njihovu prošlost i razmirice, Jelena Karleuša ističe da su sada u korektnim odnosima:

- Mi smo u dobrim odnosima. Vidim po Atini i Niki da im mnogo znači kad sedimo i pričamo. Vidim im u očima ono dečije, da mama i tata lepo komuniciraju, da su srećne što nismo neprijatelji. Moram da kažem, šta god da bude bilo, ja bih za Duška dala život, jer je on otac moje dece - rekla je.

1/7 Vidi galeriju JK i Duško Tošić Foto: Kurir

"Pevali su kao da je reč o njihovoj deci"

JK se osvrnula i na prijatelje sa muzičke scene koji su bili na proslavi rođendana i tom prilikom nije krila oduševljenje zbog toga što su je kolege ispoštovale.

- Zvala sam prijatelje sa muzičke scene, ali ne da pevaju, a pevači su. Jako su me ispoštovali. Nisu bili pozvani da pevaju, ali su pevali kao da je njihovo slavlje, njihovo veče. Seka Aleksić je pevala kao da je njena proslava, Indira, Dragana Mirković, Andreana Čekić, Milica Todorović, Mira Škorić... Hvala kolegama koji nisu bili pozvani da pevaju, ali su pevali kao da je reč o njihovoj deci - a zatim je odgovorila na pitanje da li je popila:

- Malo sam popila, ali od tenzije nisam to ni osetila. Bolele su me noge od štikli - otkrila je pop diva.

Prisetite se kako je bilo na gala proslavi:

00:11 JK i Seka Izvor: Privatna arhiva

Snimak koji je vrlo brzo postao viralan jeste onaj na kom Duško Jeleni peva numeru "Šta će ti pevačica", pa se JK osvrnula i na to:

- Duško voli pevačice. Omiljena pesma mu je "Šta će ti pevačica"

"Preterali sa parama..."

Karleuša je priznala da su pojedini gosti otišli toliko daleko sa novcem u kovertama da je pokušala da im ga vrati.

1/5 Vidi galeriju Bivši supružnici pokazali nivo Foto: Kurir, Kurir, Petar Aleksić Mondo

- Zvala sam sve ljude koji su preterali sa parama u kovertama da pokušam da vratim, ali nisu želeli da čuju. Sad imam moralnu obavezu da im se višestruko uzvratim - zaključila je pop diva u pomenutoj emisiji.