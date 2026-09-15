MITAR MIRIĆ KONAČNO OTKRIO ISTINU Evo da li je tačno da je sa ženom pobegao iz hotela preko čaršafa: U braku sam 43 godine
- Mitar Mirić je demantovao priču da je sa ženom pobegao iz hotelske sobe preko čaršafa.
- Otkrio je da je suprugu upoznao u Skoplju na koncertu, pa je poveo u Niš, a u braku su 43 godine.
Tokom svog gostovanja u "Amidži Šou", Mitar Mirić progovorio je o karijeri, ali i o svom privatnom životu.
Tom prilikom Ognjen Amidžić ga je prisetio na jednu od priča koja se godinama prepričava, a tiče se navodnog bekstva iz hotelske sobe.
- Da li je istina da si ti sa jednom ženom pobegao iz hotelske sobe tako što si se spustio čaršafom? - pitao ga je Ognjen.
Pevač se nasmejao na pitanje koje mu je upućeno i odmah demantovao da se događaj odigrao na način na koji se godinama priča.
- Ma gde bre, cirkus! Ma gde je bre to istina?! Nije tako bilo sa mojom ženom, ne, ne - rekao je Mitar Mirić.
Ovako su se upoznali
Potom, Mirić je rešio da ispriča kako je zapravo upoznao svoju suprugu, sa kojom je proveo više od četiri decenije.
- Upoznali smo se u Skoplju na koncertu, poveo sam je u Niš, pa se posle vratila...U braku sam 43 godine - rekao je on.
"Nisam to uradio"
Podsetimo, mediji su ga nedavno pitali i za viralan snimak sa mreža, koji je izazvao buru zbog izgleda njegovog lica. On je potom otkrio šta se tada tačno dogodilo.
- Nisam to namerno, ovaj moj administrator, on je malo više filtera stavio i to je to. Da nije toga bilo, ne bi sve novine objavile. To je sve slučajnost - rekao je Mitar domaćim medijima.
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