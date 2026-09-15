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Tokom svog gostovanja u "Amidži Šou", Mitar Mirić progovorio je o karijeri, ali i o svom privatnom životu.

Tom prilikom Ognjen Amidžić ga je prisetio na jednu od priča koja se godinama prepričava, a tiče se navodnog bekstva iz hotelske sobe.

- Da li je istina da si ti sa jednom ženom pobegao iz hotelske sobe tako što si se spustio čaršafom? - pitao ga je Ognjen.

1/4 Vidi galeriju Mitar Mirić u Amidži Šou Foto: Printscreen Pink

Pevač se nasmejao na pitanje koje mu je upućeno i odmah demantovao da se događaj odigrao na način na koji se godinama priča.

- Ma gde bre, cirkus! Ma gde je bre to istina?! Nije tako bilo sa mojom ženom, ne, ne - rekao je Mitar Mirić.

Ovako su se upoznali

Potom, Mirić je rešio da ispriča kako je zapravo upoznao svoju suprugu, sa kojom je proveo više od četiri decenije.

- Upoznali smo se u Skoplju na koncertu, poveo sam je u Niš, pa se posle vratila...U braku sam 43 godine - rekao je on.

"Nisam to uradio"

Podsetimo, mediji su ga nedavno pitali i za viralan snimak sa mreža, koji je izazvao buru zbog izgleda njegovog lica. On je potom otkrio šta se tada tačno dogodilo.

Foto: Printscreen

- Nisam to namerno, ovaj moj administrator, on je malo više filtera stavio i to je to. Da nije toga bilo, ne bi sve novine objavile. To je sve slučajnost - rekao je Mitar domaćim medijima.

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