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U centar medijske pažnje došli su Maja Ognjenović i njen novi izabranik Jovan Pantić, nakon što se saznalo za njihovu emotivnu vezu. Iako se, najpre, pisalo o njenom pomirenju sa Teodosićem, proslavljena odbojkašica je uhvaćena u zagrljaju bivšeg muža Marije Mikić. Par je nekoliko meseci u vezi, a pre toga je Jovan prolazio kroz težak period o čemu je javno govorio.

Težak period

Nakon razvoda od Marije Mikić, Jovan je podelio fotografiju sa decom i istakao koliko pati za zajedničkim životom.

- Nekada je moj dom bio svuda oko nas, a sada se osećam daleko od svakodnevnog zajedništva. U praznim sobama odzvanjaju koraci vaše radosti, i u njima čujem glasove koji me uče da dišem opet. Iako nismo vise zajedno pod istim krovom, ovi trenuci sa vama su moj dom. Možda nemam svoj krov, ali u vama imam dom - napisao je on tada.

1/7 Vidi galeriju Jovan Pantić Foto: Printscreen, Instagram, Printsceen/Instagram

Prvo oglašavanje Jovana Pantića

Jovan Pantić se oglasio na Instagramu nakon što je javnost saznala za njegovu ljubav sa odbojkašicom.- Hvala ti, Hriste moj, za dobra koja si mi dao i za zla koja podnosim.

- Slava Tebi, Bože moj - napisao je on na pomenutoj mreži.

1/6 Vidi galeriju Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović se razvode Foto: Olimpijski komitet Srbije/Ivica Veselinov, CEV, Instagram

Oglasila se Marija Mikić

Ovim povodom se oglasila i Marija Mikić.

- Nisam upućena, nemam komentar za to - rekla je pevačica za Blic, a na pitanje kako gleda na vezu bivšeg i Maje Ognjenović kaže:

1/5 Vidi galeriju Marija Mikić Foto: Pritnsceen/Instagram