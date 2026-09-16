"U PRAZNIM SOBAMA ODZVANJAJU VAŠI KORACI" Jovan Pantić patio za Marijom Mikić, a Maju Ognjenović zavoleo posle teškog perioda
- Maja Ognjenović je u vezi sa Jovanom Pantićem, bivšim mužem Marije Mikić, a par je zajedno nekoliko meseci.
- Pantić je ranije javno govorio o teškom periodu posle razvoda i o tome koliko mu nedostaje zajednički život sa decom.
U centar medijske pažnje došli su Maja Ognjenović i njen novi izabranik Jovan Pantić, nakon što se saznalo za njihovu emotivnu vezu. Iako se, najpre, pisalo o njenom pomirenju sa Teodosićem, proslavljena odbojkašica je uhvaćena u zagrljaju bivšeg muža Marije Mikić. Par je nekoliko meseci u vezi, a pre toga je Jovan prolazio kroz težak period o čemu je javno govorio.
Težak period
Nakon razvoda od Marije Mikić, Jovan je podelio fotografiju sa decom i istakao koliko pati za zajedničkim životom.
- Nekada je moj dom bio svuda oko nas, a sada se osećam daleko od svakodnevnog zajedništva. U praznim sobama odzvanjaju koraci vaše radosti, i u njima čujem glasove koji me uče da dišem opet. Iako nismo vise zajedno pod istim krovom, ovi trenuci sa vama su moj dom. Možda nemam svoj krov, ali u vama imam dom - napisao je on tada.
Prvo oglašavanje Jovana Pantića
Jovan Pantić se oglasio na Instagramu nakon što je javnost saznala za njegovu ljubav sa odbojkašicom.- Hvala ti, Hriste moj, za dobra koja si mi dao i za zla koja podnosim.
- Slava Tebi, Bože moj - napisao je on na pomenutoj mreži.
Oglasila se Marija Mikić
Ovim povodom se oglasila i Marija Mikić.
- Nisam upućena, nemam komentar za to - rekla je pevačica za Blic, a na pitanje kako gleda na vezu bivšeg i Maje Ognjenović kaže:
- Ne bih zaista ništa da komentarišem.