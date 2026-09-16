"NE SVIĐA MI SE DA BUDEM DOMAĆICA" Danilo Ikodinović samo jednom govorio o problemima u braku sa Majom Ognjenović
- Danilo Ikodinović je govorio da mu je veza sa Majom Ognjenović bila posebna jer su oboje sportisti i bolje razumeju potrebe jedno drugog.
- Istakao je da je uživao u njenim uspesima i da ga nije privlačila uloga domaćice, dok je njihova ljubavna priča počela kroz druženje u kafani.
Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović nedavno su okončali svoj 9 godina dug brak. Ona je danas u vezi sa Jovanom Pantićem, a ovako je Danilo svojevremeno govorio o njihovom braku i sitnim problemima u njemu.
Naime, Danilo Ikodinović jednom prilikom je govorio o braku sa Majom Ognjenović, koju je tokom njene odbojkaške karijere godinama pratio.
Tom prilikom Dača je otkrio da je u njenim uspesima uživao, ali da je shvatio da ne želi da bude domaćica.
- Imam ženu, moju predivnu Maju Ognjenović, koja je vrhunska, i dan danas je vrhunska, a u to vreme je bila tek. I ja idem za njom, ja nisam domaćica znaš, ne sviđa mi se da budem domaćica - rekao je tada.
- Pratim ja Maju, jer moja gospođa je Tom Brejdi i Tom Brejdi će da završi karijeru u 45. godini.
On se tada osvrnuo i na njihovo prvo upoznavanje i početak ljubavne priče.
- Zajedno smo 12 godina. Pa Maki dolazila u kafanu i tako, malo po malo.
"Tačno znaš potrebe svog partnera"
Danilo Ikodinović iza sebe danas ima tri braka, a istakao je da je najbolji odnos imao sa sporktistkinjom, jer je u potpunosti razumela njegove potrebe:
- Zaista iz mog životnog iskustva, imao sam ženu koja nije nikako poslovna, ženu koja je bila estradni umetnik, i sportistkinju. Ne što je Maja moja aktuelna žena, prosto veza dvoje sportista je fenomenalna, jer ti tačno znaš potrebe ovog drugog - rekao je tada za Mondo.
- Bilo mi je lepo da je pratim i uživao sam u njenim uspesima više nego u svojim.
Ipak, ljubavi je došao kraj, a o razlozima razvoda on je svojevremeno rekao da nisu uspeli da isprave loše stvari.
- Dok je bilo lepo, bilo je lepo, išlo je i trajalo je, ali kada je krenulo da ne bude lepo, mi smo se potrudili da to ispravimo, nismo uspeli - objasnio je Ikodinović za Novu.