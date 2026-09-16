Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović su ovog leta rešili da se razvedu

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Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović nedavno su okončali svoj 9 godina dug brak. Ona je danas u vezi sa Jovanom Pantićem, a ovako je Danilo svojevremeno govorio o njihovom braku i sitnim problemima u njemu.

Naime, Danilo Ikodinović jednom prilikom je govorio o braku sa Majom Ognjenović, koju je tokom njene odbojkaške karijere godinama pratio.

Tom prilikom Dača je otkrio da je u njenim uspesima uživao, ali da je shvatio da ne želi da bude domaćica.

- Imam ženu, moju predivnu Maju Ognjenović, koja je vrhunska, i dan danas je vrhunska, a u to vreme je bila tek. I ja idem za njom, ja nisam domaćica znaš, ne sviđa mi se da budem domaćica - rekao je tada.

- Pratim ja Maju, jer moja gospođa je Tom Brejdi i Tom Brejdi će da završi karijeru u 45. godini.

On se tada osvrnuo i na njihovo prvo upoznavanje i početak ljubavne priče.

- Zajedno smo 12 godina. Pa Maki dolazila u kafanu i tako, malo po malo.

1/5 Vidi galeriju Dača Ikodinović i Maja Ognjenović Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES, Dragana Udovčić, Olimpijski komitet Srbije/Ivica Veselinov, Dado Đilas

"Tačno znaš potrebe svog partnera"

Danilo Ikodinović iza sebe danas ima tri braka, a istakao je da je najbolji odnos imao sa sporktistkinjom, jer je u potpunosti razumela njegove potrebe:

- Zaista iz mog životnog iskustva, imao sam ženu koja nije nikako poslovna, ženu koja je bila estradni umetnik, i sportistkinju. Ne što je Maja moja aktuelna žena, prosto veza dvoje sportista je fenomenalna, jer ti tačno znaš potrebe ovog drugog - rekao je tada za Mondo.

- Bilo mi je lepo da je pratim i uživao sam u njenim uspesima više nego u svojim.

Ipak, ljubavi je došao kraj, a o razlozima razvoda on je svojevremeno rekao da nisu uspeli da isprave loše stvari.