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Jelena Karleuša otvoreno je govorila o granicama koje postavlja kada je reč o privatnosti, a posebno o snimanju u četiri zida. Pevačica je priznala da je veoma oprezna kada neko u njenoj blizini uzme telefon u ruke, a kroz šalu je otkrila i kakva pravila važe u njenom domu.

Tokom gostovanja u emisiji „Amidži šou“ pokrenuta je tema privatnih video-snimaka, a Jelena je odmah stavila do znanja da takve situacije kod nje ne prolaze lako.

- Kad je reč o houm videima, kod mene je to zabranjeno. Ja ne verujem nikome sa kamerom u ruci u mojoj kući.

Pevačica je zatim objasnila da posebno reaguje čim primeti telefon ili kameru u nečijim rukama.

- Kad vidim da neko drži telefon... Kod mene je foto i video zabranjeno, zabranjeno!

Karleuša je u svom stilu nastavila da se šali na račun mera predostrožnosti koje preduzima, ali je istovremeno priznala da je poverenje prema muškarcima kod nje ozbiljno poljuljano.

Jelena Karleuša u Amidži Šou Foto: TV Pink Printscreen

- Imam mehanizme, gasim svetlo, oduzimam telefone (smeh), šalim se. Ne verujem, ne verujem, očekujem sve najgore od muškarca.

O odnosu sa Duškom Tošićem

Jelena se tokom razgovora osvrnula i na odnos sa bivšim suprugom Duškom Tošićem. Njih dvoje su se nakon turbulentnog perioda našli u znatno mirnijoj fazi komunikacije, što je, prema njenim rečima, posebno važno njihovim ćerkama Atini i Niki.

Karleuša se prisetila i emotivnog trenutka sa proslave ćerkinog rođendana, kada je od Duška čula reči koje su je dirnule.

- Onda Duško i ja, posle niza godina u kojima nismo bili u dobrim odnosima, ja sam čula lepe reči. Ipak, majka želi da čuje od čoveka kojem je rodila decu, tada je rekao – otkrila je Jelena.

Pevačica je priznala da je njihov današnji odnos mnogo bolji i da promenu najviše primećuje po reakcijama njihovih ćerki.

- Mi smo sada u dobrim odnosima, ja vidim po Atini i Niki da im mnogo znači kada Duško i ja sedimo zajedno i lepo pričamo. Vidim im u očima onu dečiju radost, da mama i tata makar lepo komuniciraju, da nisu neprijatelji, a bili smo dosta dugo baš neprijatelji, ali to sam godinama govorila da šta god bude, ja bih za Duška dala život.

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