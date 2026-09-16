UDALA SE ZVEZDA GRANDA! Zablistala u raskošnoj venčanici sa cirkonima! Slavlje trajalo do kasno u noć (FOTO)
- Crnogorska pevačica Tamara Vujačić, poznata iz 'Zvezda Granda' i grupe 'D Mol', udala se za Marka Uskokovića na gala svadbi.
- Mlada je zablistala u raskošnoj venčanici sa cirkonima i čipkom, dok je mladoženja nosio klasično crno odelo.
Crnogorska pevačica Tamara Vujačić, koja je učestvovala u Zvezdama Granda, udala se za svog izabranika Marka Uskokovića na gala svadbenom veselju. Mlada je oduđevila sve nakon što je podelila najlepše trenutke sa proslave.
Tamara je blistala u raskošnoj kosret venčanici na kojoj je bilo detalja u vidu cirkona i čipke. Uz to nosila je i veo. Mladoženja je igrao na sigurno i odabrao klasično crno odelo.
Par nije krio koliko je zaljubljen, te su uživali u jednom od najvažnijih dana u svom životu.
Gala slavlje upriličili su za goste, u jednom gala restoranu, gde su se veselili do kasno u noć.
Podsetimo, par se verio u oktobru 2025. godine, kada je Marko Tamaru iznenadio prosidbom na romantičnoj večeri. Pevačica koja ništa nije očekivala, oduševila se i sa osmehom rekla "da".
Podsetimo, Tamara je sa grupom "D Mol" predstavljala Crnu Goru na "Evroviziji".