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Crnogorska pevačica Tamara Vujačić, koja je učestvovala u Zvezdama Granda, udala se za svog izabranika Marka Uskokovića na gala svadbenom veselju. Mlada je oduđevila sve nakon što je podelila najlepše trenutke sa proslave.

Tamara je blistala u raskošnoj kosret venčanici na kojoj je bilo detalja u vidu cirkona i čipke. Uz to nosila je i veo. Mladoženja je igrao na sigurno i odabrao klasično crno odelo.

Par nije krio koliko je zaljubljen, te su uživali u jednom od najvažnijih dana u svom životu.

1/5 Vidi galeriju Tamara Vujačić Foto: Printscreen/Instagram

Gala slavlje upriličili su za goste, u jednom gala restoranu, gde su se veselili do kasno u noć.

Podsetimo, par se verio u oktobru 2025. godine, kada je Marko Tamaru iznenadio prosidbom na romantičnoj večeri. Pevačica koja ništa nije očekivala, oduševila se i sa osmehom rekla "da".