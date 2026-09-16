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Viktor Živojinović i njegova devojka Aleksandra Gašić slobodno vreme proveli su na Šabačkom vašaru, gde su se opustili uz vožnje, igre i provod pod šatrom.

Par je tokom večeri obišao više atrakcija, a Viktor i Aleksandra nisu odoleli ni ringišpilu. Deo atmosfere podelili su sa pratiocima na društvenim mrežama, pa se moglo videti da su uživali u potpuno drugačijem izlasku od luksuznih putovanja i gala proslava na kojima ih javnost često viđa.

Viktor je potom okušao sreću i u gađanju iz vazdušne puške.

1/7 Vidi galeriju Viktor Živojinović Foto: Printscreen/Instagram

Viktor zaljubljen

Izvor blizak paru ranije je tvrdio da Viktor ne krije koliko je zaljubljen.

– Viktor cveta i stvarno se vidi da je do ušiju zaljubljen u Aleksandru. On je nedugo nakon što su ušli u vezu odlučio da je upozna sa celom porodicom koji su takođe oduševljeni snajom. Kako to već po redu ide, pozvali su je i na letovanje pa tako Aleksandra uživa sa njima zajedno na porodičnoj jahti - rekao je dobro obavešten izvor za Informer.