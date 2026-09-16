VIKTOR ŽIVOJINOVIĆ ZAMENIO LUKSUZ VAŠAROM! Sa devojkom na ringišpilu, pucao iz puške, pa se opustili POD ŠATROM
- Viktor Živojinović i Aleksandra Gašić proveli su veče na Šabačkom vašaru, uz vožnje, igre i provod pod šatrom.
- Par je obišao više atrakcija, a Viktor je okušao sreću i u gađanju iz vazdušne puške.
Viktor Živojinović i njegova devojka Aleksandra Gašić slobodno vreme proveli su na Šabačkom vašaru, gde su se opustili uz vožnje, igre i provod pod šatrom.
Par je tokom večeri obišao više atrakcija, a Viktor i Aleksandra nisu odoleli ni ringišpilu. Deo atmosfere podelili su sa pratiocima na društvenim mrežama, pa se moglo videti da su uživali u potpuno drugačijem izlasku od luksuznih putovanja i gala proslava na kojima ih javnost često viđa.
Viktor je potom okušao sreću i u gađanju iz vazdušne puške.
Viktor zaljubljen
Izvor blizak paru ranije je tvrdio da Viktor ne krije koliko je zaljubljen.
– Viktor cveta i stvarno se vidi da je do ušiju zaljubljen u Aleksandru. On je nedugo nakon što su ušli u vezu odlučio da je upozna sa celom porodicom koji su takođe oduševljeni snajom. Kako to već po redu ide, pozvali su je i na letovanje pa tako Aleksandra uživa sa njima zajedno na porodičnoj jahti - rekao je dobro obavešten izvor za Informer.
Aleksandra je prethodno vreme provodila sa porodicom Živojinović na njihovom odmoru, a bila je i gost na velikom slavlju Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića, organizovanom povodom prvog rođendana njihove ćerke Arije.