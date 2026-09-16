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Edita Aradinovićpostala je mama pre mesec dana i po dana i na svet donela ćerkicu Zoi.

Pevačica je ćerku dobila sa bivšim partnerom Nenadom Stevićem.

Edita i Nenad su zadržali korektan odnos nakon razlaza kako bi zajedno podizali naslednicu a ona je sada otvorila dušu te otkrila manje poznate detalje.

- S obzirom na to da sam imala nestabilno detinjstvo i tako težak odnos sa roditeljima, i oni između sebe. Nekako sam gotovo bila sigurna da ću nešto loše odabrati i da će moje dete patiti i samo sam bežala i kao, nisam želela da se to desi mom detetu - počela je Edita, koja je objasnila, da je ipak donela dobru odluku.

1/4 Vidi galeriju Edita Aradinović uživa u ulozi majke Foto: Printscreen Instagram

- I onda kad sam, sad ovako, iz ove perspektive, mogu da kažem, okej, nisam detetu priredila nikakvu traumu i mnogo sam srećna zbog toga - rekla je i istakla da sa svojim bivšim partnerom radi na odnosu.

- Radimo na tome da možemo da dođemo do toga da imamo takav odnos, a da opet nismo zajedno, a da opet imamo dete. I da opet to dete zna sutra da je voljeno od strane majke i oca i da su i majka i otac dobro. I da otac neguje majku, jer majka onda treba da bude dobra za sebe, za dete i tako dalje - otkrila je pevačica i istakla da se njen i Nenadov odnos zasniva na iskrenosti:

1/5 Vidi galeriju Edita Aradinović i Nenad Stević prekinuli romansu Foto: Shutterstock, Boba NIkolić, screenshot instagram, Printscreen/Instagrtam

- Nema ničeg u magli, nema niče nedorečenog, nema kalkulacija,što je meni mnogo važno. Nema manipulacija, što je važan koren, prvenstveno za dete, naravno i za nas, ali prvenstveno za dete. Tako da sjajan je odnos - ispričala je pevačica u potkastu "Sigurno mesto".