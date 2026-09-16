Slušaj vest

Tamara Milutinović progovorila je o braku, svađama sa mužem, kao i razvodu njene kume Goge Gačić. Ona je rekla da se ne kaje zbog toga što je javno stala na njenu stranu i priznala da ju je iskrenost koštala.

Tamara je rekla da je i dalje pri istom stavu, ali da iako nema lepo mišljenje o Marku Gačiću nema problem sa tim da mu se javi ukoliko ga sretne.

- Ne menjam svoj stav nikada, ali ako nekoga poznajem mislim da je prirodno i normalno reći nekome "Ćao" i javiti se. Gotovo je, prošlo je. Šta je bilo bilo, možda sam i previše rekla, ne bih se nastavljala. Previše sam se umešala u celu tu priču, svojom voljom. Nisam ništa pogrešno rekla, čak sam i malo koliko sam mogla i ne umem da se ugrizem za jezik. Ta iskrenost me je koštala, ali ne žalim - rekla je.

1/6 Vidi galeriju Tamara Milutinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Goga je morala da ostane sa decom večeras, nije mogla da se organizuje da izađe. Ja bih joj uvek pričuvala decu i mislim da će toga biti u budućnosti kada nam deca još malo porastu, pa kada se svi budu družili zajedno

O razvodu i krizi u braku

Tamara se osvrnula na period kada se pričalo da se razvodi i otkrila zbog čega se ne pojavljuje sa suprugom u javnosti.

- On je u Švajcarskoj, ja sam u Srbiji. Radi u Švajcarskoj, ali i dalje smo u braku. Moj suprug je fudbaler i prirodno je da budemo razdvojeni, ovo nije prvi put. Ne smetaju mi priče, kada bude bilo nešto što je istina ja ću sama reći. U svakom odnosu postoje trzavice, to je sve prirodno. Neću da se pravim da je sve idealno jer nije ni u jednom braku. Posvađamo se i sada kada nismo zajedno u istoj državi. Nije mi teška daljina jer sam od početka znala čime se bavi. Nikada mu nisam proveravala telefon, šifru mi je rekao, imam poverenje. Kad je prava ljubav, daljina ne može da udaljava - rekla nam je pevačica.