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Reper i pevač Vukadin Gojković, poznatiji kao Vuk Mob (36), 2015. godine učestvovao je u rijaliti programu "Parovi", a onda je 2020. godine potpisao ugovor za Zadrugu 4 gde se nije dugo zadržao. Sada je otkrio da se pokajao što je ikada učestvovao u rijaliti programima i smatra to svojom najvećom greškom.

Vuku Mobu je novac tada bio preko potreban, a rijaliti je tada izgledao kao izlaz iz loše finansijske situacije. Danas, međutim, na taj period gleda potpuno drugačije.

- Da mogu da vratim vreme, počeo bih da prodajem stvari iz kuće. Prodao bih kola, prodao bih lanac, prodao bih sve što imam, samo da ne uđem u rijaliti. Jer, koliko god to nekome zvučalo čudno, ja to lično smatram svojim najvećim porazom u životu“, iskreno kaže Vuk.

1/9 Vidi galeriju Vuk Mob Foto: Kurir Televizija

"Platio bih da nikada ne uđem u rijaliti"

- Rijaliti mi nije doneo ništa dobro u životu. Da mogu da vratim vreme, platio bih da nikada ne uđem u rijaliti.

Iako zna da zbog ovakvog stava može da naiđe na osudu, Vuk smatra da je kroz to iskustvo shvatio da jednostavno nije čovek za takav format.

- Ljudi me kritikuju jer sam veoma protiv rijalitija, ali kroz sve to sam upoznao ljude koji su bili u rijalitiju i koji i dalje ulaze u rijaliti. Shvatio sam da smo, što se tiče mentaliteta, obraza, ponosa, moralnih načela i kodeksa – nebo i zemlja.

- Jednostavno sam shvatio da ja nisam za taj format. Svaka čast svakome ko jeste i poštujem svakoga ko je izabrao taj put, ali ja lično smatram da je rijaliti daleko ispod mog nivoa. To ne znači da veličam sebe ili da mislim da sam nešto posebno. Samo smatram da to nije moj nivo i da sam ulaskom u rijaliti ukaljao i svoje ime i svoju karijeru.