Slušaj vest

Direktor "Grand" produkcije Goran Šljivić otkrio je detalje u novoj sezoni "Zvezda Granda" i priznao da se prijavilo više od 4.000 kandidata, dok je šansu da stane na scenu dobilo svega oko 200 takmičara.

Prema rečima Gorana Šljivića, iza kamera je bilo veoma radno i stresno leto jer su se tokom pauze vršili odabiri sa audicija, pripremali kandidati i sklapali dogovori sa žirijem. Nova sezona donosi novitete već od prve emisije.

- Već u prvom krugu imamo drugačija pravila u odnosu na prošlu sezonu. Zatim, razlikovaće se i u broju kandidata, kao i po tome koliko će se puta kandidati pojavljivati tokom sezone. Želimo ove sezone da više pažnje obratimo na te zaista dobre, vrhunske kandidate - poručio je Goran Šljivić.

"Nije važno samo pevanje"

Šljivić je istakao da pre početka snimanja redovno održava kratke sastanke sa kandidatima na probama i daje im dobronamerne savete kako bi maksimalno iskoristili šansu koja im je uvođenjem u šou pružena.

1/10 Vidi galeriju Zvezde Granda Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ako žele da se bave ovim poslom, moraju maksimalno da se posvete — i to ne samo pevanju, već i ponašanju na sceni, odnosu prema produkciji, preciznosti i tačnosti dolazaka na probe. Tačno se vidi koji kandidati to poštuju i oni zaista imaju šansu da jednog dana budu ozbiljne zvezde - zaključio je direktor Grand produkcije.

Nova sezona muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" samo što nije počela, a sudeći po prvim kadrovima sa snimanja – "Grand" produkcija su ove godine rešili da "odreše kesu" i naprave neviđeni spektakl.

Dominiraju tamni tonovi sa neverovatnim neonskim osvetljenjem u ljubičastim i plavim nijansama koje stvaraju magičnu atmosferu.

Pod je urađen u visokom sjaju crne boje, sa futurističkim belim kružnim linijama koje podsećaju na optičku iluziju ili radar, dajući celoj scenografiji neverovatnu dubinu. U pozadini "grmi" gigantski LED ekran sa prepoznatljivim, ali redizajniranim logom "Zvezde Granda" u 3D formatu.