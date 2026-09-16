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Jelena Karleuša otvoreno je govorila o odnosu sa bivšim suprugom Duškom Tošićem tokom gostovanja u emisiji „Amidži šou“. Pevačica je tom prilikom odgovarala na pitanja koja su joj gledaoci i pratioci slali putem društvenih mreža, a jedno od njih dovelo ju je do vidnog iznenađenja.

Naime, Jelena je upitana zbog čega se, kako je navedeno u pitanju, nije našla na fotografijama koje je Duško objavio nakon proslave punoletstva njihove ćerke Atine. Fotografije su nastale nakon velikog porodičnog slavlja, a Karleuša je tada prvi put čula informaciju da je navodno „isekao“ upravo nju sa fotografija.

Tražila dodatne informacije

Pevačica u prvi mah nije mogla da poveruje da je to zaista urađeno, pa je odmah zatražila dodatne informacije.

- Nije valjda to uradio? Je l' to stvarno uradio? Proverite, baš mi kažite. To je baš bezveze ako je uradio - rekla je Karleuša.

Jelena je zatim pokušala da sazna šta je Duško zapravo objavio. Dok je razgovarala sa ljudima oko sebe, raspitivala se da li se na fotografijama nalaze samo njihove ćerke ili je i bivši suprug pozirao sa decom.

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: M.M./ATAImages, TV Pink Printscreen

- Stavio je samo decu? Znači, nema mene? A on? On i deca? - pitala je Jelena.

Nedugo zatim usledilo je još jedno pitanje koje je bilo direktno povezano sa njenim odnosom sa Tošićem. Jedan od pratilaca želeo je da zna da li Jelena može da bude potpuno sigurna da je njihova emotivna priča definitivno završena.

Emotivna priča završena

Posle svega što je čula tokom emisije, Karleuša je odgovorila kratko i jasno:

- Sad posle prvog ovog pitanja, da.

Ipak, tema njenog odnosa sa Duškom nije se tu završila. Jelena je potom govorila i o njegovim rečima koje je čula tokom Atininog punoletstva, a koje su na nju ostavile snažan utisak.

Kako je objasnila, proslava punoletstva njihovih ćerki za nju je bila izuzetno emotivna i stresna, posebno zbog odnosa koji je godinama imala sa bivšim suprugom. Upravo zato su joj njegove javno izrečene lepe reči mnogo značile.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Petar Aleksić Mondo, Kurir

- Bila je ogromna tenzija, 18. rođendan Atinin i 17. Nikin, to je za mene bio veći stres nego za njih. Rasplakala sam se. Duško i ja, posle dugog niza godina gde nismo bili u dobrim odnosima... Ja sam čula te lepe reči, jer ipak majka želi da čuje jednu potvrdu od čoveka kojem je rodila decu, da tako lepo kaže... I rekao je, posle toliko godina.

Karleuša je naglasila da su je njegove reči posebno dotakle jer je, prema njenim rečima, tokom njihovog dugogodišnjeg braka retko dobijala takvu vrstu javnog priznanja. Upravo zbog toga joj je trenutak sa proslave ćerkinog punoletstva ostao posebno upečatljiv.

1/8 Vidi galeriju Porodica Karleuša-Tošić Foto: Antonio Ahel/ATAImages