Slušaj vest

Nekadašnji takmičar u emisiji "Nikad nije kasno" Srđana Zdravkovića ima tešku životnu priču.

On je sve otkrio u emisiji u kojoj se takmičio, a u koju je došao nakon što je njegov sin Nikola Stanišić okušao sreću u "Zvezdama Granda" gde je i pobedio.

Srđan je rođen u Gnjilanu na Kosovu i Metohiji, ali je tokom bombardovanja 1999. godine bio prinuđen da proda imovinu i da se preseli u Severnu Makedoniju.

- Kada sam video da je on u "Zvezdama Granda", rekao sam što ne bih došao i ja ovde. Možda sam trebao ranije da se prijavim, ali nije bilo prilike. Kada sam napravio prvu kuću krenuo je rat, onda sam morao da se vratim u Skoplje ponovo, pa sam tamo napravio još tri kuće i tako je vreme prolazilo - rekao je on u emisiji "Nikad nije kasno".

Pevač je zatim ispričao koliko je bilo teško njemu i njegovoj porodici kada su tokom NATO agresije morali da prodaju imovinu na Kosovu i Metohiji.

132132.jpg
Foto: Marko Karović, screenshot prva tv

- Nikada u životu ne treba gubiti nadu. Albancima sam tada prodao kuću pošto zašto. To je bio moj najveći problem u životu, više ništa. Nisam mogao da verujem da će padati bombe, hteo sam i da se kladim da nas NATO neće napasti nikada. Ja sam Titovo dete i govorio sam ‘Gde će da napadnu suverenu državu’. Tada sam već imao tri ćerke i nisam znao šta da radim, moja kuća je ostala jedina i morao sam da je dam Albancima. Prodao sam je za 15.000 maraka, imao sam još 6.000 i tada sam otišao da živim Skoplje - ispričao je on, a onda otkrio kako je započeo novi život.

- Sve sam zaradio od muzike, Gospod mi je dao glas i posao. Pevao sam u Turskoj, Švajcarskoj, a poslednjih pet godina radim u Nemačkoj.

Srđan je svojim radom uspeo da sazida kuću i da krene u novi život, a nekoliko godina je radio i u inostranstvu.

- U to vreme su bile dobre pare i mnogo su mi pomogle, sada u ovim godinama kada sam sredio sve Nemačka mi je odlična. Mislim da sam uradio sve na vreme u životu, i ranije sam govorio da nemam zbog čega da se žalim - kazao je takmičar.

Ne propustiteStars"KOD ŽIKE KUĆI JE BOLJE NEGO U HOTELU" Mare otkrio kakav je Jakšić domaćin: Kad dođem, dočeka me kupaći kostim
Saša Milošević Mare, Žika Jakšić.jpg
StarsZBOG OVOGA NIJE MOGLA DA SPAVA NOĆIMA! Dragana Katić na snimanju "Nikad nije kasno" otkrila kako se oseća kad se ugase kamere
Dragana Katić
StarsŽIKA JAKŠIĆ OTKRIO DETALJE ZDRAVSTVENOG STANJA! Imao moždani udar, sad stigao na snimanje nove sezone "Nikad nije kasno"
Snimak ekrana 2026-09-10 170441.png
StarsTAKMIČARU IZ "NIKAD NIJE KASNO" IZGORELA KUĆA DO TEMELJA! Razveo se, ostao sam sa sinom, a tek što se operisao zadesila ga nova nedaća: Ostao bez ičega
screenshot-25.jpg

00:21
Žika Jakšić spreman je za početak nove sezone emisije „Nikad nije kasno" Izvor: Kurir