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Nekadašnji takmičar u emisiji "Nikad nije kasno" Srđana Zdravkovića ima tešku životnu priču.

On je sve otkrio u emisiji u kojoj se takmičio, a u koju je došao nakon što je njegov sin Nikola Stanišić okušao sreću u "Zvezdama Granda" gde je i pobedio.

Srđan je rođen u Gnjilanu na Kosovu i Metohiji, ali je tokom bombardovanja 1999. godine bio prinuđen da proda imovinu i da se preseli u Severnu Makedoniju.

- Kada sam video da je on u "Zvezdama Granda", rekao sam što ne bih došao i ja ovde. Možda sam trebao ranije da se prijavim, ali nije bilo prilike. Kada sam napravio prvu kuću krenuo je rat, onda sam morao da se vratim u Skoplje ponovo, pa sam tamo napravio još tri kuće i tako je vreme prolazilo - rekao je on u emisiji "Nikad nije kasno".

Pevač je zatim ispričao koliko je bilo teško njemu i njegovoj porodici kada su tokom NATO agresije morali da prodaju imovinu na Kosovu i Metohiji.

Foto: Marko Karović, screenshot prva tv

- Nikada u životu ne treba gubiti nadu. Albancima sam tada prodao kuću pošto zašto. To je bio moj najveći problem u životu, više ništa. Nisam mogao da verujem da će padati bombe, hteo sam i da se kladim da nas NATO neće napasti nikada. Ja sam Titovo dete i govorio sam ‘Gde će da napadnu suverenu državu’. Tada sam već imao tri ćerke i nisam znao šta da radim, moja kuća je ostala jedina i morao sam da je dam Albancima. Prodao sam je za 15.000 maraka, imao sam još 6.000 i tada sam otišao da živim Skoplje - ispričao je on, a onda otkrio kako je započeo novi život.

- Sve sam zaradio od muzike, Gospod mi je dao glas i posao. Pevao sam u Turskoj, Švajcarskoj, a poslednjih pet godina radim u Nemačkoj.

Srđan je svojim radom uspeo da sazida kuću i da krene u novi život, a nekoliko godina je radio i u inostranstvu.

- U to vreme su bile dobre pare i mnogo su mi pomogle, sada u ovim godinama kada sam sredio sve Nemačka mi je odlična. Mislim da sam uradio sve na vreme u životu, i ranije sam govorio da nemam zbog čega da se žalim - kazao je takmičar.