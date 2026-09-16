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Vest da su Maja Ognjenović i Miloš Teodosić posle više od decenije navodno obnovili veliku ljubav odjeknula je regionom, a niz detalja koji su se prethodnih meseci pojavljivali u javnosti učinio je da mnogi poveruju da su nekadašnji verenici zaista ponovo pronašli put jedno do drugog. Međutim, samo dva dana kasnije usledio je potpuni obrt.

Stara ljubav

Maja i Teodosić imaju prošlost zbog koje je priča o njihovom pomirenju od početka zvučala kao scenario za film. Zabavljali su se od 2008. godine, bili vereni, živeli zajedno i svojevremeno planirali brak, a definitivno su se razišli 2013. godine. Posle toga oboje su nastavili živote sa drugim partnerima – Maja je bila u braku sa Danilom Ikodinovićem, dok je Miloš bio oženjen Jelisavetom Orašanin, s kojom je dobio dvoje dece.

Upravo nakon kraha njihovih brakova, stara priča ponovo je počela da dobija nastavak.

1/10 Vidi galeriju Maja Ognjenović i Miloš Teodosić Foto: Beta Dragana Stjepanovic, Srdjan Stevanovic/Srdjan Stevanovic/STARSPORT, Kurir štampano, Dado Đilas, Printscreen, ATAIMAGES

Obnova kontakta

Sve je krenulo gotovo neprimetno. Još početkom leta pažnju je privuklo to što je Maja na društvenim mrežama lajkovala Teodosićevu izjavu vezanu za njegove poslovne aktivnosti. Sam lajk ne bi značio mnogo da se ubrzo nisu pojavile tvrdnje ljudi iz njihovog okruženja da su nekadašnji partneri ponovo uspostavili komunikaciju. Tada se, međutim, izričito navodilo da nema potvrde da je među njima ponovo došlo do emotivne veze.

Teodosić je navodno napravio prvi korak i pozvao Maju kako bi joj dao sportsku podršku, nakon čega su nastavili da razgovaraju i o privatnim stvarima. Isti sagovornik tvrdio je da su jedno drugom bili podrška tokom teških životnih perioda i da se između njih ponovo izgradilo poverenje.

1/6 Vidi galeriju Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović se razvode Foto: Olimpijski komitet Srbije/Ivica Veselinov, CEV, Instagram

A onda je 13. septembra odjeknula da su Maja i Teodosić navodno ponovo u vezi, pa čak i da su započeli zajednički život. Sve informacije poticale su od neimenovanih izvora, dok se ni Maja ni Miloš nisu javno oglasili i potvrdili da su obnovili romansu.

Dodatnu buru izazvala je Majina objava na Instagramu baš nakon što je vest o navodnom pomirenju objavljena.

– I otkriće se na strašnom sudu, da je jedini smisao života na zemlji bila ljubav - glasio je citat koji je podelila uz srce.

Mnogi su ovu poruku odmah povezali sa Teodosićem, iako Maja nigde nije navela da se objava odnosi na njega.

Tako su se za svega nekoliko meseci složile gotovo sve kockice koje su bile dovoljne da javnost poveruje u povratak velike sportske ljubavi. Jedino što je nedostajalo bila je njihova zajednička fotografija ili direktna potvrda.

Obrt u dva dana

A upravo je fotografija dva dana kasnije celu priču okrenula naglavačke. Maja je 15. septembra fotografisana sa Jovanom Pantićem, bivšim suprugom pevačice Marije Mikić. Par je uslikan na aerodromu po povratku sa odmora iz Crne Gore, a potom je su objavljene fotografije iz beogradskog restorana na kojima Maja i Jovan razmenjuju poljupce.

Prema naknadnim tvrdnjama izvora, njihova ljubav nije ni počela preko noći. Navodno su zajedno već nekoliko meseci, čak oko tri meseca i da je sve počelo kao prijateljstvo koje je preraslo u emocije.

1/7 Vidi galeriju Jovan Pantić Foto: Printscreen, Instagram, Printsceen/Instagram

Pojavili su se čak i tragovi njihovih zajedničkih trenutaka na društvenim mrežama. Jovan je objavljivao fotografije iz izlazaka i sa mora, ali bez otkrivanja identiteta žene sa kojom je bio, dok su pojedini detalji tek naknadno povezani sa Majom.