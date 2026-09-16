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Miloš Teodosić našao se ponovo u centru pažnje nakon što je poslednjih dana kao bomba odjeknula priča o njegovoj navodnoj obnovljenoj ljubavi sa odbojkašicom Majom Ognjenović.

Njih dvoje imaju zajedničku prošlost, budući da su bili u ljubavnoj vezi pre čak 13 godina, a upravo zbog toga informacija da su navodno ponovo bliski privukla je ogromnu pažnju javnosti. Međutim, ljubavna priča dobila je potpuno neočekivan obrt kada su isplivale fotografije Maje Ognjenović u društvu Jovana Pantića, bivšeg supruga pevačice Marije Mikić.

Nakon pojavljivanja fotografija, u javnosti su počele da kruže informacije da su Maja i Pantić već tri meseca u ljubavi, dok je priča o njenom odnosu sa Teodosićem odjednom pala u drugi plan.

Sam na parkingu

I baš u jeku čitave ljubavne zavrzlame, Kurirov paparaco danas je uhvatio Miloša Teodosića u Beogradu.

Proslavljeni košarkaš fotografisan je na jednom parkingu koji, kako saznajemo, često koristi kada ima obaveze u zgradi koja se nalazi u neposrednoj blizini. Teodosić je ovog puta bio potpuno sam, bez društva i u krajnje opuštenom izdanju.

Nosio je teget pantalone i belu majicu, dok je na glavi imao svoju prepoznatljivu, opuštenu frizuru koja je godinama njegov zaštitni znak. Delovalo je da nema nameru da se zadržava, već je brzo završio ono zbog čega je došao.

Naš paparaco zabeležio je trenutak kada je Teodosić prišao automatu i platio parking, nakon čega se uputio ka svom automobilu.

1/6 Vidi galeriju Paparaco Miloš Teodosić Foto: Nemanja Nikolić

Košarkaš je potom seo u svoj luksuzni Mercedes džip, startovao automobil i odvezao se u nepoznatom pravcu.

Španska serija

I dok se Teodosić nije oglašavao povodom najnovijih ljubavnih spekulacija, njegova bivša ljubav Maja Ognjenović sada je ponovo u centru pažnje. Njihova veza od pre 13 godina dobila je novi kontekst nakon što se pojavila informacija o njihovoj navodnoj obnovljenoj romansi, ali su fotografije Maje sa Jovanom Pantićem otvorile sasvim novu priču.

01:09 Miloš Teodosić Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Maja i Teodosić su tokom godina nastavili svoje karijere i živote odvojeno, a njihova zajednička prošlost ponovo je postala tema tek kada su se pojavile informacije o navodnom zbližavanju.

Sada, međutim, ostaje pitanje da li je između nekadašnjeg para zaista bilo nečega više od priče koja je danima intrigirala javnost, kao i kakav je njihov odnos danas.

Teodosić za sada na sve ostaje nem, a naš paparaco zabeležio ga je u trenutku kada je, potpuno sam i bez velike pompe, završavao svoje svakodnevne obaveze u Beogradu.

1/10 Vidi galeriju Maja Ognjenović i Miloš Teodosić Foto: Beta Dragana Stjepanovic, Srdjan Stevanovic/Srdjan Stevanovic/STARSPORT, Kurir štampano, Dado Đilas, Printscreen, ATAIMAGES