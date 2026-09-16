CECA PROGOVORILA O MOGUĆEM DOLASKU DRAGANE MIRKOVIĆ U ZVEZDE GRANDA! Ne odlučujem ja... Ovako je ragovala Ražnatovićeva
- Ceca Ražnatović je na snimanju nove sezone 'Zvezda Granda' kratko prokomentarisala priče da bi Dragana Mirković mogla da uđe u žiri.
- Poručila je da joj ne bi bilo žao zbog toga, jer je to samo posao i šoubiz, a odluku donosi produkcija.
Svetlana Ceca Ražnatović stigla je vrlo raspoložena na treći dan snimanja nove sezone "Zvezda Granda".
- Dobar dan, kako ste? - pitala je Ceca okupljene novinare, na šta su oni uzvratili: "Dobro, vi?":
- Zar se ne vidi - upitala je Ceca.
Ceca je u izazovnoj haljini i visokim potpeticama stala i da ispozira okupljenim ekipama, pa onda upitala:
- Jesu li stigle moje kolege? - upitala je Ceca.
Novinari su je pitali i o nagađanjima koja su bila poslednih dana, da Dragana Mirković takođe dolazi kao član žirija u Zvezde Granda, a Ceca je kratko odgovorila:
- Bože, kakva pitanje, Bože? Pa može da mi bude žao samo kada nekom nije dobro, kada je loše, daleko bilo kada je bolestan. Svi smo živi i zdravi, to je samo posao, šoubiz.. Ne odlučujem ja, odlučuje produkcija - poručila je Ceca.
Prvi je na snimanje stigao sin Suzane Jovanović Danijel. Bio je u opuštenom izdanju, a delovalo je da je, kao i obično, imao pune ruke posla.
Danijel je Suzani Jovanović sin iz prvog braka, ali je pokojni Saša Popović od početka imao poseban odnos prema njemu i prihvatio ga kao svoje dete.
Njihova bliskost godinama je bila poznata javnosti, a Popović ga je u više navrata nazivao svojim sinom.
Kurir/Telegraf