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Svetlana Ceca Ražnatović stigla je vrlo raspoložena na treći dan snimanja nove sezone "Zvezda Granda".

- Dobar dan, kako ste? - pitala je Ceca okupljene novinare, na šta su oni uzvratili: "Dobro, vi?":

- Zar se ne vidi - upitala je Ceca.

Ceca je u izazovnoj haljini i visokim potpeticama stala i da ispozira okupljenim ekipama, pa onda upitala:

- Jesu li stigle moje kolege? - upitala je Ceca.

Novinari su je pitali i o nagađanjima koja su bila poslednih dana, da Dragana Mirković takođe dolazi kao član žirija u Zvezde Granda, a Ceca je kratko odgovorila:

Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Marko Karović, Damir Dervišagić

- Bože, kakva pitanje, Bože? Pa može da mi bude žao samo kada nekom nije dobro, kada je loše, daleko bilo kada je bolestan. Svi smo živi i zdravi, to je samo posao, šoubiz.. Ne odlučujem ja, odlučuje produkcija - poručila je Ceca.

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Foto: Antonio Ahel / Ata Images

Prvi je na snimanje stigao sin Suzane Jovanović Danijel. Bio je u opuštenom izdanju, a delovalo je da je, kao i obično, imao pune ruke posla.

Danijel je Suzani Jovanović sin iz prvog braka, ali je pokojni Saša Popović od početka imao poseban odnos prema njemu i prihvatio ga kao svoje dete.

Njihova bliskost godinama je bila poznata javnosti, a Popović ga je u više navrata nazivao svojim sinom.

Kurir/Telegraf

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Svetlana Ceca Ražnatović Izvor: Kurir