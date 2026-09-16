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PevačicaSanja Vučić se na snimanju "Zvezda Granda" pojavila u nikad izazovnijem izdanju, a otkrila je i da je donela odluku da skine tetovaže.

Naime, Sanja Vučić, koja je od ove sezone stalni član u žiriju "Zvezda Granda", otkrila je da su od ove sezone malo izmenjena pravila.

- Drugačija su pravila, videćete u subotu, malo je borba oko kandidata, kome se ko svidi i tu je problem - rekla je Sanja i prokomentarisala to što Dragan Kojić Keba nosi detektor laži oko vrata.

- Na meni još nije to iskoristio, ali moraću da vidim kako to funkcioniše - rekla je Sanja i prokomentarisala izjavu njene koleginice Dare Bubamare da je krenula žestoko.

1/5 Vidi galeriju Sanja Vučić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Dobila sam priliku kao ravnopravni član žirija, mogu da strože ocenjujem, uglavnom sam realna - rekla je.

Sanja je otkrila da planira da skida tetovaže.

- Ovu na ruci ne planiram da skinem, ta mi se sviđa, ona je posvećena mami i pozadi imam mamine oči i imam cvetove koji predstavljaju po jednu ženu u mom životu - rekla je.

- Planiram da skinem tetovažu sunca sa nogu. Uradila sam pre 17 godina detelinu sa četiri lista, a sada izgleda kao modrica - rekla je i otkrila da je skidanje tetovaža bolno.

Inače, pre Sanje na snimanje je stigla Svetlana Ceca Ražnatović, koja je prokomentarisale priče da postoji šansa da im se u žiriju pridruži Dragana Mirković.

Kurir/Blic