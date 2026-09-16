KARLEUŠA RASKRINKALA AMIDŽIĆA: U emisiji nastao muk nakon njenog pitanja voditelju: Reč je o intimnim odnosima
- Jelena Karleuša je u 'Amidži šou' pitala Ognjena Amidžića i goste o intimnim odnosima u istom danu, a njegov odgovor izazvao je muk u studiju.
- Pevačica je rekla da su kod nje foto i video snimanja u kući zabranjeni i da ne veruje nikome sa kamerom u ruci.
- Karleuša je kroz šalu dodala da od muškarca očekuje sve najgore i da je veoma oprezna prema privatnim snimcima.
Jelena Karleuša bila je sinoć gost u emisiji "Amidži šou", a i ako po pravilu programa samo voditelj postavlja pitanja, Jelena je ovoga puta promenila tok emisije, pa je rešila da nešto pita Ognjena Amidžića.
Muk u studiju
Naime, ona je pitala goste da li su nekada imali intimne odnose sa dve osobe u istom danu, na šta je Amidžić odgovorio "DA", što je sve u studiju iznenadilo.
Karleuša je zatim pitala i da li su nekada zaboravili ime partnera sa kojim imaju odnos, na šta su svi odgovorili sa "NE".
"Od muškarca očekujem sve najgore"
Jelena Karleuša otvoreno je govorila o granicama koje postavlja kada je reč o privatnosti, a posebno o snimanju u četiri zida. Pevačica je priznala da je veoma oprezna kada neko u njenoj blizini uzme telefon u ruke, a kroz šalu je otkrila i kakva pravila važe u njenom domu.
Tokom gostovanja u emisiji „Amidži šou“ pokrenuta je tema privatnih video-snimaka, a Jelena je odmah stavila do znanja da takve situacije kod nje ne prolaze lako.
- Kad je reč o houm videima, kod mene je to zabranjeno. Ja ne verujem nikome sa kamerom u ruci u mojoj kući.
Pevačica je zatim objasnila da posebno reaguje čim primeti telefon ili kameru u nečijim rukama.
- Kad vidim da neko drži telefon... Kod mene je foto i video zabranjeno, zabranjeno!
Karleuša je u svom stilu nastavila da se šali na račun mera predostrožnosti koje preduzima, ali je istovremeno priznala da je poverenje prema muškarcima kod nje ozbiljno poljuljano.
- Imam mehanizme, gasim svetlo, oduzimam telefone (smeh), šalim se. Ne verujem, ne verujem, očekujem sve najgore od muškarca.
Kurir.rs