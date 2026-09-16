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Jelena Karleuša bila je sinoć gost u emisiji "Amidži šou", a i ako po pravilu programa samo voditelj postavlja pitanja, Jelena je ovoga puta promenila tok emisije, pa je rešila da nešto pita Ognjena Amidžića.

Muk u studiju

Naime, ona je pitala goste da li su nekada imali intimne odnose sa dve osobe u istom danu, na šta je Amidžić odgovorio "DA", što je sve u studiju iznenadilo.

Karleuša je zatim pitala i da li su nekada zaboravili ime partnera sa kojim imaju odnos, na šta su svi odgovorili sa "NE".

"Od muškarca očekujem sve najgore"

Jelena Karleuša otvoreno je govorila o granicama koje postavlja kada je reč o privatnosti, a posebno o snimanju u četiri zida. Pevačica je priznala da je veoma oprezna kada neko u njenoj blizini uzme telefon u ruke, a kroz šalu je otkrila i kakva pravila važe u njenom domu.

Tokom gostovanja u emisiji „Amidži šou“ pokrenuta je tema privatnih video-snimaka, a Jelena je odmah stavila do znanja da takve situacije kod nje ne prolaze lako.

1/4 Vidi galeriju Jelena Karleuša u Amidži Šou Foto: TV Pink Printscreen

- Kad je reč o houm videima, kod mene je to zabranjeno. Ja ne verujem nikome sa kamerom u ruci u mojoj kući.

Pevačica je zatim objasnila da posebno reaguje čim primeti telefon ili kameru u nečijim rukama.

- Kad vidim da neko drži telefon... Kod mene je foto i video zabranjeno, zabranjeno!

Karleuša je u svom stilu nastavila da se šali na račun mera predostrožnosti koje preduzima, ali je istovremeno priznala da je poverenje prema muškarcima kod nje ozbiljno poljuljano.

- Imam mehanizme, gasim svetlo, oduzimam telefone (smeh), šalim se. Ne verujem, ne verujem, očekujem sve najgore od muškarca.