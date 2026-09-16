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Bivši učesnici "Elite“ Anita Stanojlović i Luka Vujović uskoro će napraviti veliki korak u svom životu, a sada su svojim pratiocima pokazali i dom u kojem će provoditi naredni period.

Anita Stanojlović i Luka Vujović sve bliži Foto: Printscreen

Luka je na početku snimka otkrio da će on i Anita neko vreme živeti u Kruševcu, gde planiraju da pokrenu privatan biznis. Zbog novih poslovnih obaveza, par je morao da obezbedi smeštaj za porodicu, pa su odlučili da zavire u svoju novu svakodnevicu i pokažu stan koji će im biti dom.

Sa njima će živeti i Anitin sin Matija, dok će im se uskoro pridružiti i beba koju očekuju. Tako će njih četvoro započeti novo poglavlje, daleko od dosadašnje rutine.

Stan je moderno opremljen i uređen u luksuznom stilu, a posebnu pažnju privukao je prostrani dnevni boravak. Kuhinja je urađena u američkom stilu, sa velikim šankom koji se nalazi na sredini prostorije, dok se odmah nadovezuje trpezarijski deo.

Više fotografija njihovog novog doma pogledajte u galeriji

1/7 Vidi galeriju Luka i Anita pokazali stan u Kruševcu Foto: Preent Screen

Anita i Luka pokazali su i svoju spavaću sobu, u kojoj dominira veliki francuski ležaj, dok je Matija dobio svoju prostoriju sa krevetom i radnim stolom.

Poseban detalj nalazi se u kupatilu, gde se nalazi veoma upečatljiv luster neobičnog dizajna, koji na prvi pogled podseća na veliko kristalno udubljenje.

Sudeći po reakcijama njihovih pratilaca, izbor novog doma naišao je na brojne komplimente. Mnogi su istakli da stan izgleda moderno, prostrano i kao idealan prostor za početak porodičnog života.

Anita i Luka tako sada imaju još jedan razlog za slavlje, budući da ih pored novog poslovnog početka očekuje i dolazak prinove.

1/4 Vidi galeriju Luka Vujović i Anita Stanojlović Foto: Printscreen Instagram

Sin će odabrati ime za naslednicu

Podsetimo, Luka je inače otkrio da će upravo njegov sin odabrati ime za njihovu naslednicu.

- O Anitinoj porodici ne želim da pričam. To je sve za nas. Dok je nama lepo ne treba da širimo dalje priču. Imam podršku od njene porodice, moja porodica je upoznala, i ja sam drugu stranu. Ono što smo pričali unutra, mi smo to i uradili. Doći će i do venčanja, samo ja ne želim da otkrivam kad i šta. Naravno da će biti! Anita je žena sa kojom želim da se venčam. I prethodna žena kad mi je ostala trudna, odmah sam hteo da se venčamo. Imamo blagoslov od mog sina, rekao je Aniti ako se porodi 22. novembra da on bira ime, pošto je on rođen tog dana - naveo je Luka tada, a u međuvremenu je upoznao Anitinu majku i sa njom zakopao ratne sekire.