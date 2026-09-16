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Pevačica Dia Kostić nakon nekoliko meseci veoma aktivnog perioda odlučila je da napravi predah i napuni baterije, a za svoju destinaciju odabrala je jednu od najlepših zemalja Afrike – Egipat.

Nakon što je publici predstavila album „Dia“, ali i ostvarila zapažen uspeh duetom sa DJ Krmakom, pevačica je odlučila da se na neko vreme skloni od obaveza i uživa u odmoru. Dia je otputovala u Egipat, gde je sebi priuštila boravak u luksuznom hotelu sa pet zvezdica.

Da joj prija sunce, more i potpuni odmor, pokazala je i na društvenim mrežama. Kostićeva je na Instagramu objavila niz fotografija sa plaže, ali i iz hotela, a njeni pratioci nisu štedeli komplimente na račun njenog izgleda. Komentari su se nizali, dok su mnogi primetili da pevačica izgleda bolje nego ikad.

Međutim, kako saznajemo, Dia nije privukla pažnju samo svojih pratilaca na društvenim mrežama.

U Egiptu su je, prema informacijama do kojih smo došli, pojedini ljudi koji su je upoznali prozvali i „srpskom Šakirom“, što je još jedno poređenje sa svetskim zvezdama, s obzirom da Dia na Balkanu već duže vreme nosi titulu srpske Kardi Bi.

1/5 Vidi galeriju Dia Kostić na odmoru u Egiptu Foto: Printscreen

Tokom boravka u Africi, Kostićeva je imala priliku da upozna i supruga naše poznate glumice Mirjane Đurđević, koji je, prema našim saznanjima, takođe bio oduševljen srpskom pevačicom.

Ipak, čini se da Dia ni tokom odmora nije uspela u potpunosti da se isključi od posla. Naprotiv, upravo iz Egipta stiže informacija da je pevačica tokom boravka u ovoj zemlji obavila i nekoliko zanimljivih poslovnih razgovora.

Kako saznajemo, Dia Kostić planira da upravo u Egiptu pokrene biznis!

Za sada nije poznato o kakvom je poslu reč, budući da pevačica detalje svog plana još uvek drži za sebe, ali činjenica da je tokom odmora već počela da pravi poslovne kontakte govori da ozbiljno razmišlja o novom poduhvatu.

1/11 Vidi galeriju Dia Kostić i DJ Krmak Foto: Privatna arhiva

To i ne bi bilo veliko iznenađenje za one koji pevačicu poznaju odranije. Pre nego što je zakoračila na muzičku scenu, Dia je godinama živela u Švajcarskoj, gde je imala sopstveni biznis koji je, prema njenim ranijim pričama, uspešno vodila.

Sada, nakon što je napravila muzički iskorak albumom „Dia“ i duetom sa DJ Krmakom, čini se da pevačica želi da svoje poslovne ambicije proširi i van muzičke industrije.

Dok se ne sazna šta je tačno zamislila, ono što se zna da je Dia definitvno uživala u egipatskom suncu, luksuzu i plažama, a ako je suditi po fotografijama koje svakodnevno deli sa pratiocima, odmor joj je i te kako prijao.

Jedno je sigurno – Kostićeva u Egipat nije otišla samo po preplanuli ten.